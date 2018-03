So soll die nächste Fitbit-Smartwatch aussehen

Sieht so die neue Smartwatch von Fitbit aus? Die Webseite Wareable will exklusive Bilder des Gadgets erhalten haben. Das Design erinnert an bereits erhältliche Geräte des Herstellers. Allerdings soll ein wichtiges Feature nicht mit an Bord sein.

Bei der Smartwatch könnte es sich um die Fitbit Blaze 2 handeln. Es sei aber ebenso möglich, dass das Gerät unter einem anderen Namen auf den Markt gebracht wird. Als Zielgruppe habe das Unternehmen offenbar vor allem eine weibliche Kundschaft im Auge. Die Bilder zeigen das Zifferblatt in verschiedenen Farben; außerdem scheint es unterschiedliche Optionen für das Armband zu geben, das offenbar aus Plastik besteht.

Unsere Empfehlung o2 Free Fitness Special

Schlafüberwachung, aber kein GPS

Das neue Gadget von Fitbit soll Schlaf überwachen können und zudem bis zu 50 Meter Tiefe wasserdicht sein. Ein für Sportler und Outdoor-Enthusiasten wichtiges Feature fehlt aber offenbar: Die mutmaßliche "Blaze 2" bringt dem Bericht zufolge kein GPS mit. Als Betriebssystem ist auf dem Gerät angeblich das Fitbit OS vorinstalliert.

Gerade erst hat Fitbit seine wenig rosigen Zahlen für das letzte Quartal 2017 veröffentlicht. Im gleichen Zug versprach das Unternehmen, sich künftig mehr auf Smartwatches zu konzentrieren. Es soll ein Wearable geben, das eine breitere Masse anspricht. Möglicherweise handelt es sich bei diesem Gerät um die Blaze 2. Zudem gibt es die bereits erhältliche smarte Uhr Ionic bald auch in einer Adidas-Edition.