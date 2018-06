So werden Unterhaltungen mit Google Home künftig natürlicher

Mit Google Home wie mit einem Menschen reden: Google spendiert seinem smarten Lautsprecher derzeit ein Update, mit dem das Feature "Continued Conversations" Einzug hält. Dadurch sollen Gespräche mit dem Gadget viel natürlicher wirken als zuvor.

Der große Vorteil von "Continued Conversations": Nutzer müssen nicht mehr jedes Mal "Ok, Google" oder "Hey, Google" sagen, wenn sie mit Google Home eine bereits begonnene Unterhaltung fortsetzen möchten, wie Android Authority berichtet. Auf diese Weise können Anfragen oder Anweisungen intuitiver ausgeführt werden. Für die Einleitung einer Konversation ist es aber nach wie vor nötig, einen der beiden Sprachbefehle zu benutzen. Zur Beendigung können Nutzer zum Beispiel "Danke" oder "Stopp" sagen – das Gerät soll aber Google zufolge auch automatisch erkennen, wenn ein Gespräch vorbei ist.

Noch nicht in Deutschland

Wer einen Google Home besitzt, kann das Feature "Continued Conversations" über die Google-Assistant-App aktivieren. Im Einstellungsmenü können Nutzer unter dem Punkt "Preferences" den Schalter neben der Option auf "Ein" stellen. Allerdings ist das Feature bislang leider nur in der englischen Sprachausgabe nutzbar. Ob es auch in der deutschen Sprachausgabe Einzug halten wird, ist derzeit noch nicht bekannt.

Ein anderes Feature, das aktuell nur in den USA zur Verfügung steht, sind die sogenannten ortsgebundenen Erinnerungen. Damit können Nutzer über Google Home beispielsweise einstellen, dass der Assistant auf dem Smartphone eine Erinnerung ans Einkaufen ausspricht, sobald der Nutzer etwa an einem bestimmten Supermarkt vorbeikommt. Auch in Deutschland verfügbar ist hingegen das Multiroom-Feature: Über Google Home könnt ihr seit Kurzem auch andere Bluetooth-Lautsprecher ansteuern.