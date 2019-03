So will Huawei Smartphone-Gaming noch besser machen

Huawei kümmert sich um Gamer: Das Unternehmen hat nicht nur das P30 veröffentlicht, sondern auch das Update auf EMUI 9.1. Die neue Version der Benutzeroberfläche, die auf Android Pie basiert, soll das Spielerlebnis deutlich verbessern.

Das Update auf EMUI 9.1 bringt den sogenannten "GPU Turbo 3.0" auf zahlreiche Smartphones des Unternehmens, wie GizmoChina berichtet. Der Modus unterstützt nun insgesamt 25 Spiele, die auf Android-Geräten zur Verfügung stehen. Dazu gehören Titel wie "Fortnite", "Into the Dead 2", "Real Racing 3", "Dragon Nest N", "NBA 2k19", "Dragon Ball Legends", "Minecraft", "Subway Surfers" und "Plants vs. Zombie Heroes". Vor dem Update waren es lediglich sechs Spiele, die von dem GPU Turbo 3.0 profitieren.

Nicht nur für Flaggschiffe

Laut Huawei trägt der GPU Turbo 3.0 unter anderem zu einer längeren Akkulaufzeit beim Spielen bei. Das Update soll auf dem Smartphone den Energieverbrauch durch den Chipsatz um bis zu 10 Prozent senken. Außerdem soll die Leistung des Systems insgesamt gesteigert werden, um "eine andauernde Spielerfahrung zu liefern".

Aktuell steht das Update auf EMUI 9.1 nur für die beiden Top-Smartphones Huawei P30 und P30 Pro zur Verfügung. Ähnlich ist der Hersteller auch schon beim Vorgänger vorgegangen. Die Aktualisierung soll aber in naher Zukunft den GPU Turbo 3.0 auch auf andere Smartphones des Unternehmens bringen; und auf die der Tochterfirma Honor. Da der GPU Turbo nicht auf Flaggschiffe begrenzt ist, könnte das Update auch auf Einsteiger- und Mittelklasse-Smartphones wie das Honor 7X gelangen.