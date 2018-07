So will Instagram eure Accounts besser schützen

Instagram arbeitet an einer Methode, eure Accounts besser zu schützen. Auslöser sind publik gewordene Methoden von Hackern. Sie nutzen eine Sicherheitslücke aus, die etwa beim Passwort-Reset des sozialen Netzwerks deutlich wird.

Das Thema dürfte die Verantwortlichen bei Instagram nervös machen: Wie kürzlich etwa auf dem Portal Motherboard berichtet, verbreitet sich eine gewisse Methode von Hackern immer mehr, bei der Kriminelle Telefonnummern klauen, sie dann neuen SIM-Karten zuweisen und schließlich Social-Media-Accounts übernehmen. Den Berichten zufolge sind vor allem Instagram-Accounts für dieses Vorgehen anfällig. Dem will Instagram künftig mit einem verbesserten Sicherheitsverfahren entgegenwirken, das mit Apps wie Google Authenticator zusammenarbeitet.

Zwei-Faktor-Authentifizierung bisher unsicher

Die Sicherheitslücke bei Instagram ist auf seine Zwei-Faktor-Authentifizierung zurückzuführen. Das ist ein heute gängiges Sicherheitsverfahren, bei dem ihr euch auf zwei unabhängigen Wegen identifizieren müsst – zum Beispiel über ein Passwort und einen PIN-Code, der euch aufs Smartphone geschickt wird. Und hier liegt auch das Problem von Instagram: Bisher ermöglicht das soziale Netzwerk nur eine Zwei-Faktor-Authentifizierung per SMS. Die können Hacker, die eine Handynummer gestohlen haben, allerdings problemlos abgreifen.

Instagram will diesen Mangel in einem bisher unbestimmten Zeitraum ausmerzen. Gegenüber TechCrunch gab ein Sprecher von Instagram bekannt, dass man an einer verstärkten Zwei-Faktor-Authentifizierung arbeite, die sich nicht auf SMS verlasse. Es wäre nicht die erste Aktualisierung, die Instagram in jüngster Zeit erhält, im Gegenteil: Zuletzt hat Instagram etwa seine Stories mehrfach aufgewertet.