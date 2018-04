So will OnePlus sein Betriebssystem verbessern

Am 7. April 2018 hat der chinesische Smartphone-Hersteller OnePlus sich mit Nutzern aus Nordamerika zu einer Veranstaltung getroffen, um Input für die bisherige und die weitere Entwicklung seines Betriebssystems einzuholen. Wie der Hersteller berichtet, hat sich die Zusammenkunft gelohnt.

Im eigenen Forum hat OnePlus im Anschluss an das Event in San Francisco eine Zusammenfassung aktueller Neuigkeiten rund um OxygenOS veröffentlicht. Zum Thema Privatsphäre heißt es dort beispielsweise, dass der Hersteller ein abteilungsübergreifendes Team gegründet hat, um die Sicherheit von Nutzerdaten in Zukunft zu gewährleisten. Außerdem will sich OnePlus ab Mai 2018 nach der Datenschutz-Grundverordnung der EU richten.

Oreo-Update für OnePlus 5 und 5T naht

Eine Idee, die im Workshop mit den Nutzern entwickelt wurde, ist die Einführung eines Buttons zum Wachhalten des Smartphones. Die Funktion könnte beispielsweise beim Lesen von Gebrauchsanleitungen oder Rezepten praktisch sein. Außerdem plant der Hersteller, die Kamera des OnePlus 5 und 5T per Software-Update zu verbessern.

Die beiden zuletzt erschienenen Smartphones sollen zudem schon bald ihr Update auf Android 8.1 Oreo erhalten. Für das 5T dürften dann auch endlich die Gestensteuerung erscheinen. Anschließend sei die Veröffentlichung des Updates auf Android 8.0 für das OnePlus 3 und 3T geplant. Eine weitere Aktualisierung mit Version 8.1 soll dann später im Sommer folgen.

Aber noch mehr Features sind geplant: So sollen Nutzer in Zukunft Teile der Benutzeroberfläche nach eigenen Vorstellungen einfärben können. Außerdem ist geplant, mit dem Alarm-Schieberegler bald auch Profile wie "Klingeln", "Vibration" und "Stumm" anwählen zu können. Weitere Infos zu geplanten Verbesserungen wird es sicherlich auch mit der Vorstellung des OnePlus 6 geben, welche unmittelbar bevorstehen sollte.