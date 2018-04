Trailer zu "Solo: A Star Wars Story": Beginn einer pelzigen Freundschaft

Endlich ist er da: der Trailer zum neuesten Streich aus dem "Star Wars"-Imperium. Am 24. Mai feiert "Solo: A Star Wars Story" Premiere. Darin bekommen wir Einblicke in die Vorgeschichte von Han Solo und einer pelzigen Freundschaft.

Premiere auf den Filmfestspielen von Cannes

Han Solo war nicht immer der meisterliche Schmuggler, den wir aus Skywalker-Zeit kennen. Auch er war mal ein kleines, unbeschriebenes Blatt in einer Galaxie weit, weit entfernt. Lange haben wir uns gefragt, wo er denn nun bleibt, der Trailer zu "Solo: A Star Wars Story" und tada, da ist er auch "schon"! Wir sehen den jungen Han Solo, der einen Abstecher in kriminelle Gefilde macht und erleben einen ersten freundschaftlichen Moment zwischen Han Solo und Chewy als letzterer ihm verrät, dass er schon 190 Jahre auf dem Wookiee-Buckel hat. Auch Meister-Schmuggler Lando Calrissian gesellt sich erstmals dazu.Im Film, welcher seine Premiere übrigens bei den Filmfestspielen von Cannes feiern wird, sehen wir neben Alden Ehrenreich (Han Solo), Joonas Suatamo (Chewbacca) und Donald Glover als Lando Calrissian. Auch Emilia Clarke, vielen besser bekannt als "Die Mutter der Drachen" aus "Game of Thrones" ist dabei und spielt die Rolle der Qi'Ra, welche im Trailer Han Solos Motive wissen möchte.

Selbst Skeptiker zeigen sich bislang von dem Trailer begeistert. Mal schauen, was der Film so kann. Am 24. Mai kommt "Solo: A Star Wars Story" in die Kinos. Regisseur Ron Howard (64) inszeniert dabei die Geschichte um die pelzig-kriminelle Freundschaft.