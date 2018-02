"Son of Shaft": Erstes Bild vom Netflix-Kracher mit Samuel L. Jackson

Das Original stammt von 1971 und nach zwei weniger bekannten Fortsetzungen gab es fast 30 Jahre später wieder einen neuen "Shaft"-Film, dieses Mal mit Samuel L. Jackson in der Hauptrolle des gleichnamigen Detektivs. Nun ist wieder ein "Shaft" in Arbeit und wieder ist ein neuer Ermittler am Werk, doch darf der offenbar auf altgediente und prominente Verstärkung zählen.

Bis zum Kinostart des neuen "Shaft"-Films vergeht noch über ein Jahr, doch dürfen wir uns nun schon über ein erstes Bild vom Set freuen. Die Aufnahme hat es in sich und verrät bereits so einiges: So sind Filmstarts zufolge neben dem neuen "Shaft"-Darsteller Jessie Usher auch die Schauspieler zu sehen, die 1971 und 2000 in die Rolle des coolen und hartnäckigen Detektivs geschlüpft sind.

Treffen der Generationen

Auf dem Bild sehen wir dementsprechend in der Mitte niemand anderen als Hollywood-Urgestein Samuel L. Jackson. Links neben ihm geht Jessie Usher und auf der rechten Seite Richard Roundtree. Letzterer ist trotz seines Mitwirkens im deutlich älteren Originalfilm übrigens nur sechs Jahre älter als Jackson und damit 75.

Veröffentlicht wurde das erste Foto vom neuen "Shaft"-Film durch den Fashion-Designer Aleks Musika, der die auffälligen Kleidungsstücke für die Darsteller entwirft. Der neue "Shaft", dessen Arbeitstitel derzeit noch "Son of Shaft" lautet, soll am 14. Juni 2019 in den USA im Kino anlaufen. In Deutschland soll der Film hingegen bereits zwei Wochen später bei Netflix zu finden sein.