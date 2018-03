"Sonic": Plant Sega Rennspiel-Konkurrent zu "Mario Kart"?

Blau auf der Rennstrecke: Während Nintendo mit "Mario Kart" bereits seine beliebtesten Figuren auf die Straßen schickt, hat Sega in den letzten Jahren noch kein Rennspiel zur bekannten Figur "Sonic" abgeliefert. Ein entsprechender Titel mit dem schnellsten Igel der Welt soll nun aber kommen. Ob dieser auf Xbox One, PlayStation 4 oder Nintendo Switch erscheint, ist aber noch unbekannt.

Sega hat einen Teaser veröffentlicht, der auf ein Rennspiel mit dem blauen Igel Sonic und seinen Freunden hindeuten könnte. Ihr findet den Clip am Ende des Artikels. Zu sehen ist ein Auto, ihr hört, wie jemand in den Wagen einsteigt und den Motor startet. Am Ende ist ein noch unbekanntes Spiele-Logo zu sehen, von dem nur der Buchstabe "R" hervorgehoben wird – den Rest des Titels bekommen wir nicht zu sehen. Laut CinemaBlend soll das "R" den Hinweis darauf liefern, dass dieses Racing-Game vielleicht zum "Sonic"-Universum gehört.

Neuauflage von "Sonic R"?

Der besagte Buchstabe sei in der "Sonic"-Schriftart gehalten, weshalb es sich um ein entsprechendes Rennspiel handeln könnte. Zudem hat Sega im Jahr 1997 bereits einen Racer veröffentlicht, der den Namen "Sonic R" getragen hat. Womöglich arbeitet der Entwickler also an einer Neuauflage für die aktuelle Konsolen-Generation – als Antwort auf die erfolgreiche "Mario Kart"-Reihe .

Allerdings bleibt noch die Frage offen, wieso wir ein Auto in dem Teaser sehen. Der blaue Igel dürfte zu Fuß deutlich schneller sein – egal, mit welchem Fahrzeug er sich messen muss. Womöglich soll der Clip uns hier absichtlich in die Irre führen. Es könnte aber auch sein, dass dieses kommende Spiel rein gar nichts mit Sonic, Tales, Knuckles und Co. zu tun hat. Wir müssen wohl abwarten, bis der Entwickler weitere Informationen zu diesem Projekt veröffentlicht.