Sonos-Lautsprecher stoppen bald die Musik, wenn ihr aus dem Haus geht

Lautsprecher von Sonos werden künftig für euer Smart Home wichtiger. Der Hersteller arbeitet derzeit an Unterstützung für Routinen. So dürfte es bald möglich sein, dass Gadgets wie Sonos Play:1 oder Sonos One direkt reagieren, wenn ihr etwa einen Anruf bekommt, das Haus verlasst oder das Licht einschaltet.

Sonos-Lautsprecher unterstützen bald "If this, then that" (IFTTT). Dadurch könnt ihr etwa einstellen, dass Musik bei einem bestimmten Ereignis automatisch stoppt. Zudem erlaubt die Neuerung das Pausieren der Song-Wiedergabe, wenn ihr einen Anruf erhaltet. Ihr könnt auch einstellen, dass die Musik leiser wird, sobald jemand eure smarte Türklingel betätigt – IFTTT bietet einige interessante Möglichkeiten.

Nur wenig Auswahl in Beta-Phase

Aktuell soll die Unterstützung aber noch in der Beta-Phase sein. Es ist also lediglich möglich, Basis-Funktionen zur Musiksteuerung mit anderen Geräten oder Apps zu verknüpfen. Die Webseite von IFTTT weist darauf hin, dass euch zunächst nur wenige Funktionen zur Verfügung stehen. Mit der Zeit sollen noch mehr Möglichkeiten für Sonos-Lautsprecher via Update hinzukommen. Es sind offenbar auch komplexere Routinen geplant.

Die Verbindung verschiedener Smart-Home-Geräte über Routinen ist bereits mit mehreren Produkten möglich, darunter auch Amazon Echo. Ihr könnt aber auch smarte Produkte direkt mit Anwendungen auf eurem Smartphone verknüpfen. Viel braucht ihr dafür nicht: Für IFTTT gibt es eine App, die ihr im Google Play Store für Android und im App Store für iOS findet. Damit führt ihr dann die Verknüpfung von Geräten und Aktionen durch.