Sonos One bekommt neue Hardware: Das steckt dahinter

Der Nachfolger des Sonos One (Bild) weist das gleiche Design auf

Der Sonos One erscheint in einer neuen Auflage: Sonos bringt seinen populären Lautsprecher in der zweiten Generation heraus. Das Design ist das gleiche wie das der ersten Generation – dafür erhält das Gadget ein erneuertes Innenleben.



Zu der neuen Hardware gehören ein schnellerer Prozessor und ein größerer Speicherplatz als in der ersten Generation des Sonos One, berichtet der Hersteller. Außerdem bietet der Lautsprecher Sonos zufolge nun einen "Bluetooth Low Energy"-Modus. Damit soll die Verbindung zwischen Lautsprecher und mobilem Gerät schneller und beständiger vonstattengehen.

Neue Features per Update?

Das neue Modell des Sonos One bringt keine exklusiven Features mit; auch in Bezug auf den Sound ändert sich offenbar nichts im Vergleich zur ersten Generation. Der Hersteller hat das Gerät vor allem deshalb mit stärkerer Hardware ausgestattet, damit es künftige Features unterstützen kann. Sonos betont allerdings: Derzeit sind noch keine Funktionen geplant, die nur mit der zweiten Generation kompatibel sind.

Sonos One (Gen 2) ist in den USA bereits erhältlich. Wie lange wir hierzulande noch warten müssen, ist nicht bekannt. Auf dem US-Markt kostet die zweite Generation 200 Dollar, der Preis für das ältere Modell ist auf 180 Dollar gesunken. Äußerlich erkennt ihr den Unterschied an dem kleinen "Gen 2", das sich neben dem Produktlabel befindet.

Seit Dezember 2018 könnt ihr euren Sonos One zu Hause einem bestimmten Raum zuordnen. Durch die Gruppierung bestimmter Geräte könnt ihr so mehrere auf einmal steuern, indem ihr Alexa einen entsprechenden Befehl gebt. Wenn ihr wissen möchtet, wodurch sich die Lautsprecher Sonos One und Sons Play:1 unterscheiden, hilft euch unser Vergleich weiter.