Sonos One: Google Assistant im Anmarsch

Eigentlich sollte der Google Assistant bereits 2018 auf dem Sonos One Einzug halten. Ende des Jahres vertröstete der Hersteller seine Kunden dann auf 2019. Nun steht der Rollout offenbar unmittelbar bevor – zumindest in den USA.

In einem Bericht an Investoren schreibt das Unternehmen, der Google Assistant werde in der Woche zwischen dem 13. und dem 19. Mai ausrollen. Ein Update werde den Sprachassistenten auf Sonos One und Sonos Beam bringen. Das gilt zunächst allerdings nur in den USA. Andere Märkte – also wohl auch Deutschland – wolle der Hersteller "in den nächsten Monaten" bedienen.

Unsere Empfehlung Huawei P30 Lite

Google Assistant oder Alexa?

Was genau das für deutsche Nutzer von Sonons Beam und Sonos One bedeutet, bleibt abzuwarten. Wie anfangs beschrieben lässt sich das Unternehmen gerne mal ein wenig länger Zeit, angekündigte Updates auszurollen. Allerdings sollten die größten Hürden mittlerweile überwunden sein. Einem früheren Bericht zufolge sei die Verspätung des Google Assistant auf technische Probleme zurückzuführen.

Auf der CES 2019 zeigte Sonos einem ausgewählten Personenkreis bereits eine Testversion des neuen Features. Offenbar werdet ihr euch zwischen dem Google Assistant und Alexa entscheiden müssen. Auf einem einzelnen Sonos One ist anscheinend stets nur einer der beiden Sprachassistenten aufnahmebereit.

Besitzt ihr mehrere Sonos-Lautsprecher, sollt ihr beide Sprachassistenten verwenden können – jeweils auf einem anderen Gerät. Außerdem könne der Google Assistant nur Musik von Streaming-Diensten starten, die er selbst nativ unterstützt. Daher könnte es möglicherweise zu Problemen mit Apple Music kommen.