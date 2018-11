Sonos: Unterstützung für Google Assistant verzögert sich

Sonos wollte seine Lautsprecher eigentlich noch 2018 mit dem Google Assistant versorgen. Das Update verzögert sich jedoch. Die Auslieferung erfolgt frühestens nach dem Jahreswechsel, erklärt das Unternehmen in einer Mitteilung.

"Die Wahrheit ist, dass wir noch etwas Zeit benötigen, um für eine ordentliche Nutzererfahrung zu sorgen", teilt Sonos mit. Der Lautsprecherhersteller kündigt an: "Wir werden ein Datum in 2019 festlegen und bis dahin weiterhin gute Fortschritte machen." Genauer will sich das Unternehmen nicht festlegen. Da Sonos nicht einmal etwa vom Jahresanfang oder einem bestimmten Quartal spricht, ist davon auszugehen, dass sich der Prozess noch länger hinziehen wird.

Geschlossene Beta-Phase

Ein weiteres Indiz dafür, dass noch reichlich Geduld gefragt sein könnte, bis das Google-Assistant-Update für alle kommt: Sonos lädt aktuell interessierte Nutzer ein, sich für die private Beta-Phase anzumelden. Allein der Prozess, alle Bewerber zu prüfen, soll "einige Wochen dauern". Anschließend sollen Betatester in der Woche mindestens 14 Stunden Musik streamen, zehn Sprachkommandos am Tag nutzen und auf Umfragen innerhalb von 72 Stunden antworten.

Zunächst einige hundert und in den nächsten Monaten einige tausend Haushalte sollen die Beta-Version testen, bevor Sonos das Feedback auswertet. Das alles hört sich nach einer gründlichen, aber eben auch zeitlich aufwendigen Entwicklung an. Nutzer eines Sonos One oder Sonos Beam müssen also noch warten, bis sie mit dem Google Assistant sprechen können. Immerhin funktioniert die Kommunikation mit Alexa, der Sprachassistenz von Amazon, sowie Apples Siri.