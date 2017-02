Sony beim MWC 2017: Neues Xperia-Smartphone soll 4 GB RAM erhalten

Zum MWC 2017 soll die Familie der Sony Xperia-Smartphones Zuwachs erhalten. Der japanische Hersteller will angeblich gleich fünf neue Geräte präsentieren. Viel ist noch nicht bekannt. Ein Leak deutet nun darauf hin, dass eines der kommenden Modelle über 4 GB RAM verfügen wird. Unklar ist allerdings, ob es sich um ein Mittelklasse- oder High-End-Smartphone handelt.

Über das chinesische Mikroblogging-Netzwerk Weibo sind Bilder aufgetaucht, die mindestens eines der kommenden Xperia-Smartphones zeigen sollen, berichtet XperiaBlog. Auf einem Foto ist auf dem Bildschirm der verfügbare Arbeitsspeicher zu sehen: Laut der Anzeige besitzt das Gerät 4 GB RAM, wovon das System ganze 1,5 GB bereits in Anspruch nimmt. Allerdings geht aus dem Foto nicht hervor, wie viele Apps auf dem Sony-Smartphone gerade geöffnet sind.

Sony rüstet auf

Klar ist: Das unbekannte Smartphone besitzt dem Leak zufolge sogar mehr Speicher als das aktuelle Vorzeigemodell Xperia XZ, in das der Hersteller lediglich 3 GB RAM verbaut hat. Gerüchten zufolge soll Sony allerdings gleich mehrere Geräte mit zusätzlichem Arbeitsspeicher ausstatten. Dazu zählt angeblich auch das womöglich günstige Modell Xperia XA2, das über einen Helio P20-Chipsatz und die erwähnten 4 GB RAM verfügen soll.

Hinter verschlossenen Türen soll Sony angeblich aber auch einen Nachfolger vom High-End-Gerät Xperia Z5 Premium präsentieren. Das Vorzeigemodell soll ein hochauflösendes 4K-Display erhalten, das in der Diagonale 5,5 Zoll misst. Zudem werde der flotte Snapdragon 835-Chipsatz von Qualcomm verbaut – und 4 GB RAM. Womöglich stattet der japanische Hersteller also gleich seine gesamte nächste Smartphone-Generation mit zusätzlichem Arbeitsspeicher aus, was die Einordnung der geleakten Fotos erschwert. Womöglich wissen wir am 27. Februar bereits mehr, wenn die Präsentation von Sony auf dem MWC stattfindet.