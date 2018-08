Sony: Diese Xperia-Smartphones werden Android Pie bald erhalten

Anfang August hat Google sein neues mobiles Betriebssystem Android Pie veröffentlicht. Bislang steht es allerdings nur für die hauseigenen Pixel-Smartphones sowie für das Essential Phone zur Verfügung. Sony will aber in Kürze nachziehen.

Das Unternehmen habe angekündigt, im September 2018 mit dem Rollout von Android Pie zu beginnen, berichtet GizChina. Sechs Smartphones sollen das Update bis spätestens November erhalten: Xperia XZ2 und XZ2 Compact, Xperia XZ2 Premium, Xperia XZ1 und XZ1 Compact sowie das Xperia XZ Premium. Wann Sony die einzelnen Smartphones genau mit dem Update auf Android Pie bedienen wird, habe der Hersteller nicht verraten.

Schnellere Updates dank Project Treble?

Mit Android Oreo hat Google Project Treble eingeführt. Die Veränderung an der Systemarchitektur von Android soll schnellere Updates ermöglichen. Doch dazu müssen die Smartphones das Feature auch unterstützen. Viele Hersteller scheinen von den neuen Möglichkeiten Gebrauch zu machen: Neben Sony wollen auch einige andere Unternehmen ihre Smartphones zeitnah mit Android Pie auszustatten – darunter OnePlus, HMD Global, Huawei, Oppo und Vivo.

Am schnellsten dürften die Updates für jene Geräte erhältlich sein, die von Beginn an Teil des Android-P-Beta-Programms waren. Anders als in den Vorjahren hat Google die Beta der neuen Android-Version nämlich frühzeitig für diverse Geräte von Drittherstellern zur Verfügung gestellt. Zu diesen zählen unter anderem das Nokia 7 Plus, das Sony Xperia XZ2, das Xiaomi Mi Mix 2S und das OnePlus 6.