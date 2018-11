Sony packt die Playstation Classic aus: Das steckt im Karton

Mit diesem Zubehör wird die PlayStation Classic ausgeliefert: Knapp eine Woche vor dem Marktstart hat Sony ein Video veröffentlicht, in dem der Moderator die neue (alte) Konsole auspackt. Vor allem in Bezug auf die Größe hat sich das Gerät im Vergleich zum Original geändert.

Etwa 45 Prozent soll die PlayStation Classic im Vergleich zur ersten Playstation an Umfang eingebüßt haben. Gleich geblieben sind allerdings die beiden Controller, die im Lieferumfang enthalten sind. Ebenfalls in der Box enthalten: ein zwei Meter langes HDMI-Kabel für den Anschluss an den Fernseher und ein USB-Kabel für den Stromanschluss.

"GTA" und "Final Fantasy VII"

Zu den 20 vorinstallierten Spielen gehört unter anderem der erste Teil der legendären "Grand Theft Auto"-Reihe. Ebenfalls aus dem Bereich Action mit an Bord: "Metal Gear Solid" und "Resident Evil: Director's Cut". Für Jump'n'Run-Freunde gibt es "Rayman", für Prügel-Fans "Tekken 3". RPG-Fans erhalten mit "Final Fantasy VII" einen echten Klassiker des Genres. Viel Schrott produziert ihr in "Twisted Metal" und "Destruction Derby", scharf geschossen wird in "Tom Clancy's Rainbow Six".

Die PlayStation Classic wird ab dem 3. Dezember 2018 weltweit erhältlich sein. Damit erscheint die Mini-Konsole zum 24-jährigen Jubiläum der ersten PlayStation, die am 3. Dezember 1994 in Japan erschienen ist. Am 19. September 2018 hat Sony das Gadget offiziell vorgestellt. Wenn euch die Mini-Konsole interessiert und ihr die Vorbesteller-Phase verpasst habt, sollt ihr euch Sony zufolge keine Sorgen machen: Am Start-Datum soll es bei ausgewählten Händlern zahlreiche Einheiten geben.