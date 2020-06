Überraschung: Eigentlich haben wir am 11. Juni 2020 nur mit der Präsentation der ersten Next-Gen-Games gerechnet. Allerdings hatte Sony noch etwas im Gepäck, womit wir nicht gerechnet haben: Das Unternehmen hat endlich die PlayStation 5 gezeigt. Das Design ist ziemlich futuristisch und hebt sich stark von der Konkurrenz ab. Alle Infos gibt's hier.

Schluss mit langweiligem Schwarz: Die PlayStation 5 setzt auf ein weiß-schwarzes Design. Zudem verleihen ihr die gebogenen Formen einen durchaus futuristischen Look. Insgesamt ist das System aber deutlich schmaler als wir gedacht hatten. Gerade im Vergleich mit Bildern, die noch vor der offiziellen Präsentation kursierten.

Interessant: Offenbar sind LEDs in der Nähe der Lüftungsöffnungen verbaut, die Teile der Konsole in blaues Licht hüllen. Besonders im Dunkeln dürfte das durchaus gut aussehen. Außerdem sind an der Front ein USB-C und ein USB-A-Anschluss zu erkennen, über die ihr wohl Controller, USB-Sticks, externe Festplatten und Co. anschließen könnt. Wir gehen davon aus, dass ihr diese Anschlüsse auch auf der Rückseite der Konsole findet.

Günstigere Version ohne Laufwerk kommt

Sony hat offenbar nicht nur eine PlayStation 5 zum Launch im Gepäck. Eine Ausführung besitzt ein Blu-ray-Laufwerk und kann Filme in 4K wiedergeben. Dann gibt es aber noch die Digital Edition, die vermutlich etwas günstiger ist. Bei dieser Variante verzichtet der Hersteller komplett auf ein Laufwerk. Spiele könnt ihr nur digital erwerben und auf der internen SSD des Next-Gen-Systems ablegen.

Die Digital Edition (rechts) kommt ohne Blu-ray-Laufwerk aus und ist womöglich günstiger. (© 2020 YouTube/PlayStation)

Interessant am Design: Offenbar hat Sony der PS5 sehr große Lüfteröffnungen spendiert. Womöglich sind laute Konsolen im Wohnzimmer mit der kommenden Generation also Geschichte. Einen Preis oder das exakte Release-Datum kennen wir noch immer nicht. Wir gehen aber weiterhin davon aus, dass der Verkaufsstart im November oder Anfang Dezember 2020 erfolgt.

Welche neuen Spiele kommen?

Wir wissen nun aber, dass uns ein ganzer Haufen interessanter Spiele erwartet. Ein "God of War 2" oder "GTA 6" gab es zwar nicht zu sehen, doch dafür waren einige andere interessante Titel mit dabei. Hier kommen die Highlights:

Horizon: Forbidden West

Zu den großen Highlights der Präsentation gehört sicherlich das Action-Adventure "Horizon: Forbidden West". Die Grafik des zweiten Ablegers der Reihe wirkt schon einmal grafisch atemberaubend. Mit Blick auf die Optik des Vorgängers "Horizon: Zero Dawn" haben wir nichts anderes erwartet. Ob es sich um einer der Launch-Titel handelt zweifeln wir aber an. Ein Release-Datum sind uns die Entwickler nämlich noch schuldig.

Spider-Man: Miles Morales

Zum Marktstart der PS5 können wir uns aber auf ein weiteres Abenteuer als Spinne freuen: "Spider-Man: Miles Morales" ist tatsächlich eines der ersten Spiele, die auf der PlayStation 5 erscheinen. Wir schlüpfen dieses Mal in die Rolle der gleichnamigen Spinne. Peter Parker tauchte im Trailer noch nicht auf.

Resident Evil Village

Im Jahr 2021 kommt zudem "Resident Evil 8" auf die Next-Gen-Konsole. Der neue Teil trägt den Titel "Resident Evil Village" und spielt wohl wie sein Vorgänger aus der Ego-Perspektive. Zombies spielen im Trailer keine große Rolle. Dafür aber allerhand andere Monster. Ob sich die Reihe wirklich so stark von ihren Wurzeln entfernt, erfahren wir aber wohl erst später.

Project Athia

Durchaus imposant wirkt auch der Exklusivtitel "Project Athia". Das Spiel von Square Enix ist ein Action-Adventure. Viel wissen wir nicht, doch die Atmosphäre macht schon einmal Lust auf mehr. Schade: Noch ist unbekannt, wann das Game erscheint.

Demon's Souls

Wer es gerne bockschwer mag, wird sich über "Demon's Souls" freuen. Der bereits bekannte Klassiker kommt als Remake auf die PlayStation 5. In neuer Grafikpracht wirkt so mancher Feind viel furchteinflößender. Wann ihr euch mit den schweren Gegnern anlegen könnt, ist aber noch nicht bekannt. Auch hier fehlt das Release-Datum.