Sony soll Xperia XZ1 Premium und XZ1 Plus auf MWC enthüllen

Die Familie um das Xperia XZ1 wird um neue Smartphones erweitert: Gerüchten zufolge will Sony das Xperia XZ1 Premium und das XZ1 Plus im Rahmen des MWC (Mobile Word Congress) 2018 der Öffentlichkeit vorstellen.

Neben dem Xperia XZ1 Plus und der Premium-Ausführung soll es zudem auch ein Xperia XZ1s geben, berichtet PhoneArena unter Berufung auf die georgische Webseite Vortex. Bei allen drei Geräten soll es sich um Upgrades zu Sonys High-End-Smartphones aus dem Jahr 2017 handeln. Alle drei neuen Geräte verfügen angeblich über eine Dualkamera mit der Auflösung von 12 MP und einen Fingerabdrucksensor auf der Rückseite.

Snapdragon 845 und 4K-Display

Wie der Name verrät, wird das Xperia XZ1 Premium das am besten ausgestattete Gerät der Reihe sein: So soll es beispielsweise über den Snapdragon 845 verfügen, Qualcomms Top-Chipsatz für das Jahr 2018. Außerdem besitze es 6 GB RAM und 128 GB internen Speicherplatz. Dazu kommen mutmaßlich ein 5,5-Zoll-Display mit 4K-Auflösung (3840 x 2160 Pixel).

Auch das Xperia XZ1 Plus trägt angeblich als Herzstück den Snapdragon 845 in sich. Das Display soll in der Diagonale ebenfalls 5,5 Zoll messen, aber nur mit 1080 Pixeln auflösen. Der Arbeitsspeicher hat mutmaßlich die Größe von 4 GB, als interner Speicherplatz stehen 64 GB zur Verfügung. RAM und ROM in dieser Größe bringe auch das Xperia XZ1s mit, das aber "nur" über den Snapdragon 835 verfüge. Außerdem ist der Bildschirm offenbar mit 5,2 Zoll etwas kleiner als beim XZ1 Plus.

Der Zeitpunkt der Enthüllung scheint naheliegend: Sony hat das Xperia XZ Premium auf dem MWC 2017 enthüllt. Keine Erwähnung findet in dem aktuellen Bericht das Xperia XZ2 – möglicherweise hebt sich Sony diesen Namen für ein Vorzeigemodell auf, das in der zweiten Jahreshälfte vorgestellt wird. Wie das Design des Xperia XZ2 beschaffen sein könnte, will erst kürzlich ein Leak verraten haben.