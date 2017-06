Sony startet Rabattwoche zur E3: PlayStation 4 und PSVR im Angebot

Sony begleitet die am Samstag startende E3 mit Vergünstigungen rund um die PlayStation 4. "Days of Play" heißt der Deal, der unter anderem Preisnachlässe für die Konsole, die PSVR und jede Menge Zubehör anbietet.

Sonys Pressekonferenz (13. Juni, 3 Uhr nachts deutscher Zeit) auf der E3 soll ganz im Zeichen der Spiele stehen. Parallel zur Messe startet der Hersteller mit den "Days of Play" eine groß angelegte Rabattaktion, die am 9. Juni beginnt und bis einschließlich 17. Juni läuft. Neben der PlayStation 4 und PS4 Pro in diversen Bundles gibt es während des neun Tage laufenden Deals die PSVR, Zubehör, Spiele und PS-Plus-Abos vergünstigt.

Welche (Online-)Händler die im Preis reduzierten Produkte anbieten, erfahrt Ihr auf der dafür eingerichteten Webseite. Wichtiger Hinweis: Die Angebote sind zeitlich begrenzt und gelten nur, solange der Vorrat reicht (bei physischen Produkten).

Die Angebote im Überblick (Auswahl)

PS4 (500 GB) + 2. Controller: 219,00 Euro

PS4 Pro (1 TB) + "Horizon Zero Dawn": 415,99 Euro

PSVR + PlayStation Camera + PS Move + "VR Worlds": 449,00 Euro

PlayStation 4 Wireless Stereo Headset 2.0 (schwarz): 59,00 Euro

Dualshock 4 Wireless-Controller (weiß, schwarz, blau, rot): 47,99 Euro

PS Plus (Mitgliedschaft 12 Monate): 34,99 Euro

Darüber hinaus gibt Sony zehn Prozent Rabatt auf offizielles PlayStation-Merchandise (T-Shirts, Pullover, Taschen etc.) während des Zeitraums. Die im PlayStation Store im Rahmen der Aktion reduzierten Spiele (u.a. "Horizon Zero Dawn", "Battlefield 1", "GTA V") und PS-Plus-Abos stehen bis einschließlich 21. Juni zur Verfügung.