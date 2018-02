Sony verspricht zwei Jahre Updates – für High-End-Smartphones

Wie Sony ankündigte, dürfen sich Besitzer eines Xperia-Smartphones zwei Jahre lang auf Betriebssystem- und Sicherheitsupdates freuen. Allerdings betrifft das wohl nur die High-End-Geräte wie etwa das Xperia XZ1. Speziell diese Modelle dürften dann gemäß den aktualisierten Update-Richtlinien auch noch Android P und Q erhalten.

Mittelklasse-Smartphones bekommen laut Xperia Blog kein Update, wenn dieses beim Testen auf dem jeweiligen Gerät nicht den Sony-Standards gerecht wird. Ein weiterer Grund könnte die Hardware eines Smartphones sein: Wenn sie nicht in der Lage ist, das Update stabil zum Laufen zu bringen, soll es ebenfalls nicht ausgeliefert werden.

Nicht für Mittelklasse-Modelle?

High-End-Geräte wie das Xperia XZ Premium sollen aber einen besonderen Service erhalten: Sony zufolge seien für die Top-Geräte neben den Sicherheitsupdates noch weitere Aktualisierungen möglich. Ob neue Software ausgeliefert wird, hänge vom Zeitpunkt und der jeweiligen Situation ab.

Abgesehen von den neuen Update-Richtlinien arbeitet Sony eifrig an neuen Geräten. Gerüchten zufolge könnte schon bald das Sony Xperia XZ2 Compact das Licht der Smartphone-Welt erblicken. Das Gerät soll über ein Display mit dem Seitenverhältnis von 18:9 verfügen – und über einen dünneren Rand als das Vorgängermodell. Noch spannender dürfte aber das Gerücht sein, dass Sony an einem Smartphone mit flexiblem Display arbeitet, das faltbar sein könnte. Offizielle Informationen zu neuen Projekten erhalten wir aber vermutlich frühestens auf dem Mobile World Congress (MWC) 2018, der Ende Februar in Barcelona stattfindet.