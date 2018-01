Sony will 2018 offenbar auf OLED-Displays umrüsten

Bislang sind zwei Display-Trends an Sony vorbeigezogen: Neben dem 18:9-Seitenverhältnis ist das auch die OLED-Technologie. Womöglich will das Unternehmen diesen Umstand aber bei kommenden Xperia-Smartphones ändern. Zumindest wird entsprechendes Fachpersonal gesucht.

Schon gegen Ende November 2017 hat Sony eine Stellenausschreibung veröffentlicht, in der nach einem Display-Ingenieur gesucht wird, wie das Xperia Blog berichtet. In dem Beschreibungstext ist unter den Aufgaben auch der Einbau von OLED-Bildschirmen in Smartphones vermerkt. Deutlicher wird es im nächsten Absatz: Unter den Voraussetzungen steht, dass die Bewerber Erfahrungen mit OLED zwingend mitbringen müssen.

Viele Veränderungen in 2018

Es ist daher möglich, dass Sony später im Jahr 2018 ein Xperia-Smartphone zeigt, das die OLED-Technologie nutzt. Diese bietet gegenüber einem LCD bessere Farben und einen besseren Schwarzwert. Zudem arbeiten sie effizienter, da die Pixel einzeln ein- und ausgeschaltet werden. Bei dieser Technologie können sich zwar Bildinhalte einbrennen, doch so schnell kommt es offenbar nicht zu dem Problem.

Erst kürzlich hat Sony zwei neue Mittelklasse-Modelle vorgestellt: Das Xperia XA2 und das XA2 Ultra. Im Gegensatz zu anderen Smartphones des Herstellers haben diese einen Fingerabdrucksensor auf der Rückseite. Sollte Sony diese Position bei kommenden Modellen beibehalten, könnte dies darauf hindeuten, dass die nächsten Top-Geräte ein Display im 18:9-Format mit schmalen Rändern haben. Ohne breitere Ränder ist nämlich vielleicht gar kein Platz mehr, um den Sensor seitlich im Powerbutton zu verbauen. Bereits Ende September 2017 hat Sony bestätigt, dass kommende Modelle ein neues Design erhalten werden. Vielleicht sehen wir ein entsprechendes Smartphone schon auf dem MWC im Februar.