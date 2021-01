Sony Xperia 10 III: Hier seht ihr das neue Mittelklasse-Handy bereits

Neben neuen High-End-Geräten erwarten wir von Sony dieses Jahr auch einen Nachfolger für das Mitteklasse-Modell Xperia 10 II. Der bekannte Leaker Steve Hemmerstoffer liefert nun bereits Infos und erste Bilder zum kommenden Sony Xperia 10 III.

Über das soziale Netzwerk Voice hat Steve Hemmerstoffer (auf Twitter als "@OnLeaks" bekannt) erste Bilder zum wohl nächsten Mitteklasse-Handy Sonys veröffentlicht. Beim Design scheint der Hersteller seine aktuelle Linie beizubehalten und auf einen Look wie beim Vorgänger zu setzen. Ein klar sichtbares Kinn und ein durchgehender Balken am oberen Rand bleiben für Kamerasensoren und Lautsprecher also erhalten.

Xperia 10 III: Sony bleibt den eigenen Prioritäten treu

Außerdem setzt Sony beim Xperia 10 III auf ein ähnliches Format wie beim Modell des vergangenen Jahres. Die Abmessungen von 154.4 x 68.4 x 8.3 mm und das 6 Zoll große flache Display zeichnen ein bekanntes Bild. Lediglich in der Höhe soll das Gerät merklich eingedampft werden – um rund 2,5 mm .

Die Front wird weiterhin vom 6-Zoll-Bildschirm und dualen Lautsprechern im oberen und unteren Balken dominiert. Auf selbst für die Mittelklasse derzeit übliche Notches oder Punch-Hole-Designs verzichtet man bei diesem günstigeren Modell anscheinend erneut. Möglicherweise sind größere Design-Änderungen für die High-End-Modelle reserviert.

Alles beim Alten

Laut Hemmerstoffer sind bei den Kameramodulen ebenfalls nur minimale Änderungen zu erwarten. Die Selfie-Kamera soll erneut Bilder mit 8 MP liefern. Das Modul auf der Rückseite behält das Vorjahresdesign und gerüchteweise einen Verbund aus einer 12-MP-Haupt-, 8-MP-Ultraweitwinkel- und 8-MP-Tele-Linse bei.

Erfreulich ist der mutmaßliche Verbleib des in den Power-Button integrierten Fingerabdruckscanners und des 3,5-mm-Anschlusses auf der Oberseite. Leistungsdaten nennt der Leaker hingegen nicht. Angelehnt an die anderen Specs halten wir ein minimales Prozessor-Upgrade als sehr wahrscheinlich. 5G beherrschte der Vorgänger ohnehin schon.

Vorstellung des 5G-Smartphones schon bald?

Bleibt Sony dem Ankündigungszeitraum der 5er- und 10er-Modelle treu, könnte das Xperia 10 III zusammen mit dem Xperia 5 III schon im Februar vorgestellt werden. Wann es dann tatsächlich in den Läden steht und wie die finale Ausstattung aussieht, bleibt abzuwarten. Zuletzt lagen rund 2,5 Monate zwischen Vorstellung und Marktstart.