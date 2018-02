Sony Xperia: Nächster Compact-Ableger offenbar mit 18:9-Display

Kommt das neue Sony-Design? Ein bislang unangekündigter Ableger der Xperia-Compact-Reihe könnte mit einem 18:9-Bildschirm ausgestattet sein. Ein entsprechendes Smartphone wurde von der amerikanischen Zulassungsbehörde FCC getestet.

Ein 18:9-Display wird zwar nicht erwähnt, dennoch deuten die Maße des Smartphones auf ein solches Bildschirmformat hin, wie GSM Arena berichtet. So soll das mutmaßliche neue Xperia Compact 135,43 x 64,63 mm messen und einen 5-Zoll-Screen haben. Zum Vergleich: Das Xperia XZ1, das größer als das XZ1 Compact ist, fällt mit 129 x 64 mm nicht ganz so lang aus.

Hinweis durch Bildschirmvergleich

GSM-Arena vergleicht nun den 4,6-Zoll-Bildschirm im 16:9-Format des XZ1 mit einem 5-Zoll-Display im 18:9-Format. In einer Illustration übereinandergelegt zeigt sich, dass beide Screens dieselbe Breite besitzen, der 5-Zoll-Bildschirm ist nur etwas länger. Das entspricht auch den Angaben des FCC und den Maßen des Xperia XZ1. Wie es scheint, wird Sony also auch bei kleineren Modellen Abschied vom 16:9-Format nehmen.

Bislang ist das Gerät in der Datenbank des FCC nur unter der Bezeichnung "PY7-24118Q" aufgeführt. Welchen Namen das Smartphone wirklich tragen wird, erfahren wir vielleicht schon zum MWC 2018: Die Elektronik-Messe beginnt am Montag, den 26. Februar in Barcelona. Neben einem Xperia Compact mit 18:9-Bildschirm werden auch das Xperia XZ1 Premium und XZ1 Plus erwartet – angeblich mit neuem Design.