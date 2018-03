Sony Xperia XA1 erhält Update auf Android Oreo

Wie Sony Updates für Mittelklasse-Modelle verteilt, ist Oberklasse: Das Xperia XA1 erhält nun die Aktualisierung auf Android Oreo. Offenbar werden sogar gleich alle Varianten des Smartphones mit der neuen Version bedacht. An Bord ist anscheinend ebenso ein Sicherheitsupdate. Wie bei einem Rollout üblich kann es jedoch etwas dauern, ehe euch Android 8.0 erreicht.

Für die Aktualisierung auf Android Oreo müssen Besitzer des Xperia XA1 rund 883 MB an Daten herunterladen, wie XperiaBlog berichtet. Gleichzeitig sollen das Xperia XA1 Pro und das Xperia XA1 Ultra ebenfalls das Update erhalten. Unklar bleibt, wie groß der Download bei diesen Modellen für die Aktualisierung ausfällt. Mit dabei sei das Sicherheitsupdate für Februar 2018.

Gute Nacht, Nachtmodus

Android Oreo bietet euch mehrere Features auf dem Xperia XA1. Über die Notification Channels könnt ihr etwa genauer einstellen, in welche Fällen euch Apps Benachrichtigungen schicken dürfen. Zudem gibt es einen Bild-in-Bild-Modus, mit dem ihr etwa Videos schauen könnt, während ihr durch das Internet surft. Ebenfalls hilfreich: Die Notification Dots. Das sind kleine runde Punkte, die rechts oben neben einem App-Icon angezeigt werden. Sie weisen euch darauf hin, dass ein Programm eine neue Benachrichtigung für euch hat.

Allerdings entfernt das Update auf Android Oreo auch eine Funktion von dem Smartphone: Sony hat bereits Mitte Februar 2018 bestätigt, dass euch auf dem Xperia XA1 der Nachtmodus nach der Aktualisierung nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Dieser reduziert den Anteil an blauem Bildschirmlicht und soll euch so beim Einschlafen helfen. Falls ihr das Feature unter Android 8.0 weiterhin verwenden wollt, müsst ihr offenbar die App eines Drittanbieters installieren. Wann andere Smartphone Android Oreo erhalten, erfahrt ihr in unserer Übersicht.