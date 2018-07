Sony Xperia XA2 Plus vorgestellt: Mittelklasse-Modell kommt Anfang Oktober

Mit dem Xperia XA2 Plus bringt Sony im Herbst eine neue Variante seines Mittelklasse-Smartphones auf den Markt. Die zeichnet sich besonders durch ein Display im trendigen 18:9-Format aus – ohne die breiten Ränder oberhalb und unterhalb des Screens, die ältere Geräte von Sony aufweisen.

Das Sony Xperia XA2 Plus sortiert sich mit den Abmessungen 157 x 75 x 9,6 Millimeter zwischen den bereits verfügbaren Modellen XA2 (142 x 70 x 9,7 Millimeter) und XA2 Ultra (163 x 80 x 9,5 Millimeter) ein. Zu den Highlights der Plus-Variante gehört das 6 Zoll große Full-HD-Plus-Display des Smartphones mit einem Seitenverhältnis von 18:9. Insgesamt fallen die Ränder schmaler als bei älteren Sony-Smartphones aus. Das Gehäuse selbst präsentiert sich in dem typisch kantigen Design des Herstellers.

Xperia XA2 Plus: Neues Display-Design, alte Technik

Das Sony Xperia XA2 Plus hat im Vergleich zum bereits von uns getestetenXA2 zwar ein anderes Display, ist im Inneren jedoch vergleichbar ausgestattet. Dazu gehören eine 23 Megapixel starke Hauptkamera und eine Frontkamera mit 8 Megapixel sowie einem Aufnahme-Winkel von 120 Grad für Gruppen-Selfies. Erneut setzt Sony auf den Mittelklasse-Chipsatz Snapdragon 630 als Antrieb, dem 4 GB RAM zur Seite stehen.

Das XA2 Plus kommt zudem mit 32 GB internem Speicher, den ihr per microSD-Karte um bis zu 400 GB erweitert könnt. Der Akku hat eine Kapazität von 3590 mAh. Sonys neues Mittelklasse-Modell soll Anfang Oktober 2018 erscheinen. Ihr könnt es dann in den Farben Black, White Silver, Moss Green und Coral Pink kaufen. In den Handel kommt das Smartphone zum Preis von 399 Euro.



Das Xperia XA2 Plus hat ein 18:9-Display