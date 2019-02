Sony Xperia XA3: So soll der "Kino-Bildschirm" aussehen

Auf dem MWC 2019 wird Sony wohl unter anderem das Sony Xperia XA3 zeigen. Auffälligstes Merkmal ist mutmaßlichen Pressebildern zufolge ein 21:9-Display. Der Bildschirm fällt also offenbar noch länglicher aus als bei anderen aktuellen Smartphones, die in der Regel ein Bildformat von etwa 18:9 aufweisen.

Die Bilder stammen vom Leak-Experten Roland Quandt, der in der Branche als verlässliche Quelle gilt. Allerdings ist er sich selbst nicht sicher, ob auf dem Pressematerial das Sony Xperia XA3 oder eine "Plus"- beziehungsweise "Ultra"-Variante davon zu sehen ist. Denn bisherigen Gerüchten zufolge sollte das Smartphone eigentlich ein 16:9-Display besitzen. Anschauen könnt ihr euch die auf WinFuture veröffentlichten Bilder in dem Tweet am Ende dieses Artikels.

Nicht nur Vorteile

Ein 21:9-Display würde sich auf verschiedene Weise positiv bemerkbar machen. Zum einen müsstet ihr darauf beim Surfen wohl weniger scrollen. Zum anderen könntet ihr viele aktuelle Kinofilme darauf ohne störende Balken anschauen. Allerdings gäbe es auch einen Nachteil: Bei Videos, die nicht für das 21:9-Format ausgelegt sind, würde das mutmaßliche Sony Xperia XA3 rechts und links Balken anzeigen.

Wie aus den Bildern hervorgeht, verzichtet der Hersteller auf eine Notch. Daher fällt der obere Bildschirmrand deutlich breiter aus als bei den meisten anderen aktuellen Geräten. Zu den technischen Spezifikationen des Displays gibt es keinerlei neue Informationen. WinFuture geht aufgrund des Bildformats aber von einer Auflösung von bis zu 2560 x 1080 Pixeln aus.

Bisherige Gerüchte deuteten zudem an, dass das Display des Sony Xperia XA3 5,9 Zoll in der Diagonale misst. Auf der Rückseite des Geräts verbaut der Hersteller offenbar eine Dualkamera mit LED-Blitz. Der Fingerabdrucksensor befindet sich dagegen anscheinend wie bei älteren Sony-Modellen im Powerbutton – zumindest, wenn sich die Bilder als authentisch herausstellen.