Sony Xperia XZ Premium erhält Award "Bestes Neues Smartphone auf dem MWC"

Das Xperia XZ Premium gewinnt bei den Global Mobile Awards: Jedes Jahr vergibt die GSMA Foundation im Rahmen des MWC in Barcelona eine Reihe an Auszeichnungen. 2017 konnte sich das nächste Vorzeigemodell von Sony gegen die Konkurrenz als bestes neues Smartphone durchsetzen.

"Best New Smartphone or Connected Mobile Device at MWC 2017" – so lautet der Titel, mit dem sich das Xperia XZ Premium nun schmücken darf, wie GSMArena berichtet. Im letzten Jahr gab es diese Auszeichnung übrigens noch nicht; vergleichbar ist aber der Award "Best Mobile Device at MWC 2016", der an LG für das modulare Smartphone LG G5 ging. Ausgezeichnet wurde in diesem Jahr außerdem Amazon Echo mit dem Award für "Disruptive Device Innovation". Pokémon GO wurde von der Jury zur besten App gewählt.

Kein Galaxy S8

Ob sich das Xperia XZ Premium auch gegen das Galaxy S8 hätte durchsetzen können, das nicht auf dem MWC vorgestellt wurde, kann nur gemutmaßt werden. Der Preis für das "beste Smartphone 2016" ging an das Galaxy S7 Edge; im Vorjahr hat die Jury der GSMA Awards bereits den Vorgänger Galaxy S6 Edge als "bestes Smartphone 2015" ausgezeichnet.

Sicher ist, dass Sony mit seinem neuen Top-Smartphone die Aufmerksamkeit der MWC-Besucher auf sich gezogen hat. Das Xperia XZ Premium verfügt als eines der ersten Smartphones auf dem Markt über den Snapdragon 835 als Antrieb und ermöglicht zudem danke der Motion Eye-Technologie Zeitlupenaufnahmen mit 960 Bildern pro Sekunde. Wie der Ersteindruck ausfällt und was das High-End-Gerät sonst noch zu bieten hat, könnt Ihr unserem Hands-on vom MWC entnehmen.