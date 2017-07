Sony Xperia XZ und X Performance erhalten Sicherheitsupdate für Juli

Weniger Lücken auf dem Xperia XZ und X Performance: Für die beiden Smartphones von Sony rollt derzeit das Juli-Sicherheitsupdate aus. Die Aktualisierung adressiert dabei eine Vielzahl von Schwächen im System, die Angreifer ausnutzen können.

In den ersten Regionen ist der Rollout für das Sicherheitsupdate bereits gestartet, wie das XperiaBlog berichtet. Die Software für Xperia XZ und Xperia X Performance trägt die Versionsnummer 41.2.A.7.35. Wie groß die Datei ist, die Ihr dafür herunterladen müsst, geht aus dem Blog-Eintrag nicht hervor.

Über 100 Lücken

Offenbar findet Google immer weitere Lücken im Betriebssystem: Das Sicherheitsupdate für Juli soll auf Android-Smartphones über 140 Lücken schließen. Adressiert werden demnach Sicherheitslöcher im Framework selbst und in Geräte-Treibern, wie auf der Sicherheits-Webseite für Android zu lesen ist. Allerdings sind einige der Verbesserungen spezifisch für beispielsweise Smartphones mit Qualcomm-Chipsatz, sodass nicht auf jedem Android-Smartphone alle 140 System-Schwächen auftreten.

Google hat das Sicherheitsupdate für Juli 2017 in zwei Pakete aufgeteilt. Eines wurde am 1. Juli veröffentlicht, das zweite am 5 Juli 2017. Ob das Xperia XZ und das X Performance mit dem neuen Update beide Pakete zugleich erhalten, ist nicht bekannt. Um eine manuelle Suche nach Updates zu starten, könnt Ihr in den "Einstellungen" die Geräteinformationen aufrufen. Ansonsten sollte ein entsprechender Hinweis in Euren Benachrichtigungen auftauchen, sobald das Update verfügbar ist.