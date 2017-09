Sony Xperia XZ1 und XZ1 Compact in Deutschland erhältlich

Neue Smartphones in den Händlerregalen: Das Sony Xperia XZ1 und das Xperia XZ1 Compact sind ab sofort in Deutschland erhältlich. Neben Top-Hardware bringen beide Geräte ein paar besondere Features mit, darunter eine 3D-Scanner-App, die unterhaltsame Ergebnisse liefern kann. Auch ein besonderer Zeitlupenmodus für Videoaufnahmen ist an Bord.

Falls Ihr auf ein Geschenk beim Kauf des Xperia XZ1 oder XZ1 Compact hofft, müssen wir Euch leider enttäuschen. Die Vorbesteller-Aktion von Sony endete bereits am 22. September 2017. Wenn Ihr Euch Euer Exemplar vor dem genannten Datum aber schon reserviert habt und das Smartphone nun endlich bei Euch ankommt, könnt Ihr noch versuchen, eines der 3500 verfügbaren Gratis-Exemplare des "h.ear on 2 Mini Wireless "-Kopfhörers zu erhalten. Mehr Informationen hierzu findet Ihr in unserem Artikel zur Vorbesteller-Aktion.

Zeitlupe wie beim XZ Premium

Das Xperia XZ1 und das XZ1 Compact sind beide mit dem flotten Snapdragon 835 ausgestattet und verfügen über 4 GB RAM. An internem Speicher bietet das XZ1 64 GB, der Compact-Ableger 32 GB. Beide Modelle besitzen eine 19-MP-Hauptkamera, die einen eindrucksvollen Zeitlupeneffekt mit nahezu 1000 Bildern pro Sekunde mitbringt. Dieses Feature bietet auch das schon Ende Februar 2017 präsentierte Xperia XZ Premium.

Eine weitere Besonderheit der neuen Xperia-Geräte ist die "3D Creator"-App. Diese erlaubt Euch etwa das Einscannen von Gesichtern, auf deren Basis dann ein 3D-Modell generiert wird. Mit dem digitalen Abbild könnt Ihr dann beispielsweise lustige Dinge anstellen und letztendlich Euch selbst, Eure Freunde, Bekannte oder Vorgesetze in lustige Kostüme stecken. Mehrere mögliche Animationen lassen die 3D-Gestalt dann auch Bewegungen ausführen.

Ihr könnt das Xperia XZ1 mit 5,2-Zoll-Bildschirm zum Preis von 699 Euro erwerben. Zur Auswahl steht es in den Farben Black, Warm Silver und Moonlit Blue. Ausführliche Informationen zu diesem Modell liefert Euch unser Testbericht. Wenn Ihr stattdessen das etwas kleinere Xperia XZ1 Compact mit 4,6-Zoll-Display kaufen möchtet, zahlt Ihr nur 599 Euro. Hier könnt Ihr zwischen den Farben Black, White Silver, Horizon Blue und Twilight Pink wählen. Weitere Details könnt Ihr auch in diesem Fall unserem entsprechenden Testbericht entnehmen.