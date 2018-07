Sony Xperia XZ2 Premium mit 4K-Display erscheint Ende August

Bereits im April 2018 hat Sony das Xperia XZ2 Premium vorgestellt. Den Veröffentlichungstermin für das Top-Smartphone ist uns das Unternehmen allerdings bislang schuldig geblieben. Den hat der Hersteller nun nachgereicht.

Ab Ende August 2018 könnt ihr das Gerät für 899 Euro mit Dual-SIM-Unterstützung kaufen. Zur Auswahl stehen euch dann die Farbausführungen "Chrome Black" und "Chrome Silver". Das Xperia XZ2 Premium besitzt als erstes Smartphone von Sony eine Dualkamera. Diese löst mit 19 beziehungsweise 12 Megapixeln auf und ist laut Hersteller "die größte Innovation" im XZ2 Premium.

Was die Kamera von der Konkurrenz abhebt, ist ihre hohe Lichtempfindlichkeit: Der maximale ISO-Wert für Fotos liegt bei 51.200. Videos könnt ihr mit ISO 12.800 aufnehmen. Eine hohe ISO-Einstellung ermöglicht auch bei Dunkelheit vergleichsweise scharfe Bilder. Wer eine Spiegelreflex-Kamera besitzt, weiß allerdings, dass sich die Bildqualität mit zunehmendem ISO-Wert verschlechtert. Sony verspricht aber "klare, rauschfreie Bilder und Videos – auch bei schlechten Lichtverhältnissen."

TV-Technik in einem Smartphone

Die Hauptkamera des Sony Xperia XZ2 Premium kann außerdem HDR-Videos in 4K aufzeichnen. Diese könnt ihr euch auch auf dem Smartphone in voller Auflösung anschauen, denn es besitzt ein 4K-HDR-Display. Darin kommt eine mobile Variante der X-Reality-Technologie zum Einsatz, die Sony in seinen Bravia-Fernsehern verwendet. Diese optimiert Medieninhalte für das Display und "skaliert sie auf einen HDR-nahen Wert." Videos in Full HD könnt ihr außerdem in (Super-)Zeitlupe mit bis zu 960 Bildern pro Sekunde aufnehmen.

Aus der Pressemitteilung geht zwar klar hervor, dass Sony die Kamera für das Killer-Feature des Xperia XZ2 Premium hält. Aber auch die restliche Ausstattung kann sich durchaus sehen lassen: Mit dem Snapdragon 845 und 6 GB RAM ausgestattet, sollte das Premium-Gerät für alle Anwendungsszenarien ausreichend Leistung bieten. Der interne Speicher beträgt 64 GB und lässt sich per microSD-Karte um bis zu 400 GB erweitern. Außerdem sollen die beiden sogenannten "S-Force Front Surround"-Lautsprecher für eine "atmosphärische" Klangwiedergabe sorgen. Das Smartphone unterstützt darüber hinaus Hi-Res Audio, LDAC und AptX.