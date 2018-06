Sony Xperia XZ2 Premium: So gut soll die Dualkamera sein

Das Sony Xperia XZ2 Premium wurde zwar bereits Mitte April 2018 angekündigt, doch noch ist es nicht im Handel. Allerdings sind nun Fotos aufgetaucht, die anscheinend mit dem Smartphone gemacht worden sind. Das Ergebnis lässt darauf schließen, dass Aufnahmen selbst bei schlechten Lichtverhältnissen noch sehr gut werden.

Viele Nutzer dürfte die Fotoqualität des Xperia XZ2 Premium nicht zuletzt deshalb interessieren, da es das erste Smartphone von Sony ist, das über eine Dualkamera verfügt. Über die chinesische Webseite Mobile01 sind nun Bilder aufgetaucht, die von einem Vorserienmodell des Smartphones stammen sollen, berichtet Xperia Blog. Eines der Bilder findet ihr im Tweet am Ende des Artikels. Weiter Aufnahmen könnt ihr euch auf der Webseite von Xperia Blog ansehen.

Nachtaufnahmen mit "Motion Eye Kamera"

Den Aufnahmen zufolge bietet euch die Dualkamera einen tollen Bokeh-Effekt, der den Hintergrund bei Fotos unscharf macht. Es wirkt so, als würde das Ganze sehr gut funktionieren. Wie sauber die Funktion allerdings wirklich arbeitet, dürfte erst ein Portrait-Bild von einem Menschen zeigen. Bei einigen Smartphone-Modellen anderer Hersteller hat der Bokeh-Effekt Probleme, die Haare einer Person vom Hintergrund zu trennen.

Die Fotos bei Tageslicht weisen viele Details auf und besitzen eine sehr hohe Bildschärfe. Zudem wirken die Farben sehr natürlich. Interessant wird es bei den Nachtaufnahmen: Die Dualkamera des Xperia XZ2 Premium kann Bilder mit einem ISO-Wert von bis zu 51.200 machen – grob gesagt besitzt das Smartphone also eine sehr hohe Restlichtverstärkung. Das Feature "Motion Eye Kamera" soll dann dafür sorgen, dass die Bildqualität trotz des hohen Wertes noch stimmt und nicht zu viele Details verloren gehen. Die bei Nacht geschossenen Fotos von Mobile01 bestätigen offenbar, dass Sony sich nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt hat. Es sind zwar etwas weniger Details als bei den Tageslicht-Aufnahmen vorhanden, doch die Bildqualität ist immer noch sehr hoch.

Mit Sicherheit können wir nicht sagen, ob die Bilder in Wirklichkeit mit einem Xperia XZ2 Premium gemacht worden sind. Wie gut die Dualkamera wirklich ist, erfahren wir also erst spätestens nach der Veröffentlichung des Smartphones. Noch im Sommer 2018 soll es so weit sein. Zwar wurde ein Veröffentlichungstermin für Deutschland noch nicht genannt, es ist aber wahrscheinlich, dass Sony sein Top-Modell auch hierzulande verkaufen wird.