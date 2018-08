Sony Xperia XZ2 Premium: Update bringt Kamera-Verbesserungen

Das Xperia XZ2 Premium bekommt sein erstes großes Update. Mit dem verbessert Sony vor allem die Kamera des Smartphones und fügt ihr zwei neue Funktionen hinzu.

Bei dem Update für das Xperia XZ2 Premium, das in diesen Tagen die Nutzer erreicht, hat sich Sony offenbar vor allem darauf konzentriert, der potentiell starken Kamera weitere Features zu spendieren, berichtet der Xperia Blog. So gibt es jetzt einen Bokeh-Modus, in dem der Hintergrund eurer Schnappschüsse verschwimmt. Des Weiteren haben die Entwickler einen Monochrome-Effekt für stilvolle einfarbige Aufnahmen hinzugefügt. Der Effekt kann auch für Videos genutzt werden. Beide Modi findet ihr über die angezeigten Funktionen unter dem Auslöser.

Android 9.0 Pie wird zeitnah für Xperia XZ2 Premium erwartet

Die Kamera des Xperia XZ2 Premium ist eines der stärksten Argumente für das Sony-Smartphone. Die Dualkamera löst mit 19 beziehungsweise 12 MP auf und bietet vor allem eine extrem hohe Lichtempfindlichkeit: Der entsprechende ISO-Wert lässt sich auf 51.200 für Fotos (12.800 für Videos) hochdrehen. Damit soll das Smartphone die beste Kamera für Aufnahmen bei Nacht an Bord haben, so Sony.

Die Aktualisierung der Firmware des Xperia XZ2 Premium adressiert zudem einige Sicherheitslücken. Und: Da Sonys High-End-Smartphone auch am Beta-Programm für Android 9.0 Pie beteiligt war, ist es denkbar, dass ein entsprechendes Update fürs XZ2 Premium auf Googles neues mobiles Betriebssystem bereits bis zum Spätherbst erscheint.