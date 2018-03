Sony Xperia XZ2 und XZ2 Compact sind nun vorbestellbar

Das Xperia XZ2 vorbestellen: Ab sofort sind die Bestell-Webseiten für das neue Vorzeigemodell von Sony bei Amazon live. Auch das Compact-Modell des XZ2 könnt ihr nun bei Interesse bereits ordern.

Nicht nur in Deutschland hat Amazon die Bestellseiten für das Xperia XZ2 und das XZ2 Compact freigeschaltet – auch in Frankreich, Italien, Spanien und Großbritannien steht das neue Top-Smartphone nun für Vorbesteller bereit, berichtet das XperiaBlog. Der Preis für das High-End-Smartphone liegt wie erwartet bei 799 Euro. Für das XZ2 Compact ruft Sony zum Start der Vorbestellung 599 Euro auf.

Verkaufsstart Anfang April

Wenn ihr das Xperia XZ2 vor dem Kauf lieber einmal in der Hand halten möchtet, müsst ihr euch noch etwas gedulden: Der offizielle Verkaufsstart ist in Deutschland am 6. April 2018. Als Farben stehen wie angekündigt "Liquid Black", "Liquid Silver", "Deep Green" und "Ash Pink" zur Verfügung. Das XZ2 Compact gibt es in den Farben "Black", "White Silver", "Moss Green" und "Coral Pink". Hierzulande bietet zumindest Amazon beide Smartphones in der Dual-SIM-Version an.

Ende Februar 2018 hat Sony das Xperia XZ2 und das XZ2 Compact im Rahmen des Mobile World Congress (MWC) präsentiert. Zu den Features gehört neben den schmalen Displayrändern vor allen der Snapdragon 845 als Top-Chipsatz des Jahres. Nur kurz nach der Vorstellung hat Sony bereits ein Video veröffentlicht, in dem euch die Funktionen der beiden Geräte erklärt werden.