Sony Xperia XZ4 soll Konkurrenz um "Längen" schlagen

Ende Februar 2019 wird Sony voraussichtlich das Sony Xperia XZ4 enthüllen. Optisch soll sich das Top-Modell gerade durch das Display von seinem Vorgänger unterscheiden. Darauf deuten zumindest Bilder hin, die das Smartphone zeigen sollen. Im Vergleich zur Konkurrenz könnte das Gerät deutlich länger sein.

Sony stattet das Xperia XZ4 offenbar mit einem 6,5-Zolll-Bildschirm aus, der ein Seitenverhältnis von 21:9 besitzt – auch die meisten Kinofilme sind in diesem Format. Wie so ein Display aussieht, zeigt offenbar ein Bild, das laut GizChina gerade durch das Internet kursiert. Ihr findet die Abbildung im Tweet am Ende des Artikels. Schon auf den ersten Blick wirkt das mutmaßliche XZ4 ausgesprochen lang. Selbst in einigen tiefen Hosentaschen dürfte so ein Smartphone nicht komplett verschwinden können.

Schluss mit Einhand-Bedienung

Ein 21:9-Display dürfte im Querformat besonders beim Streamen von Kinofilmen einen Vorteil bieten, da die schwarzen Balken wegfallen. Serien im 16:9-Format dürfte der Bildschirm allerdings mit breiten Balken links und rechts wiedergeben. Mit einer Hand lässt sich so ein Smartphone aber vermutlich nur sehr schwer bedienen: Ihr könnt den oberen Rand des Screens (und damit etwa die Benachrichtigungsleiste) vermutlich nicht mit eurem Daumen erreichen – sofern euer Daumen nicht länger als euer Zeigefinger ist.

Anfang Dezember hieß es bereits, dass Sony sein Xperia XZ4 mit einem 21:9-Bildschirm ausstattet. Sollte das Unternehmen diesen Schritt wirklich wagen, hätte das Top-Smartphone ein Alleinstellungsmerkmal am Markt. Ob sich das Seitenverhältnis in der Praxis als nützlich erweist könnte, müsste sich dann aber erst noch zeigen. Sony zeigt das XZ4 voraussichtlich im Rahmen des MWC, der vom 25. bis zum 28. Februar 2019 stattfindet. Dann erfahren wir wohl auch, ob das Smartphone tatsächlich eine Triple-Kamera mitbringt.