Sony Xperia Z5 und Xperia Z3 Plus: Sicherheitsupdate für November rollt aus

Während das Xperia XZ derzeit das Update auf Android Nougat erhält, kriegen auch das Xperia Z5 und Z3 Plus eine Aktualisierung – wenn auch nicht das Upgrade auf Android 7.0 selbst. Der Download hievt die Versionsnummer von 32.2.A.0.305 auf 32.2.A.5.11 und enthält Googles Sicherheitspatches für November 2016.

Der Download rollt laut SamMobile neben dem Xperia Z5 und Z3 Plus auch für das Xperia Tablet Z4 aus. Ein Changelog gibt es aber nicht, egal ob Smartphone oder Tablet. Mitte November verteilte Sony das Update bereits für das Xperia XZ und X Compact, wobei auch hier keine Neuerungen enthalten zu sein scheinen. Da die Aktualisierung die Sicherheit Eures Smartphones gewährleisten soll, ist die Installation dennoch anzuraten.

Dezember-Update erst Neujahr?

Das November-Sicherheitsupdate ist somit auf immer mehr Geräten unterschiedlicher Hersteller zu finden. Aktuell ist auch Samsung dabei und verpasst das 2014er Flaggschiff Galaxy S5 mit der neuen Software. Für das Topmodell-Duo Galaxy S7 und S7 Edge haben die Südkoreaner den Download sogar früher bereitgestellt als Google selbst für das Pixel und Pixel XL.

Sollte Sony seinen Zeitplan beibehalten, dürfte das Dezember-Sicherheitsupdate auf dem Xperia Z5 und Z3 Plus erst Anfang 2017 erscheinen. Vielleicht hat das Unternehmen aber ja noch ein unerwartetes Weihnachtsgeschenk in petto. Bereits morgen am 7. Dezember will Sony übrigens endlich bekannt geben, welche PlayStation-Games für Smartphones erscheinen sollen. Das will zumindest ein Journalist des Wall Street Journals erfahren haben. Die Ankündigung erfolgt demnach um 8 Uhr morgens unserer Zeit.