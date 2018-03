Sound im Vordergrund: Boses smarte Brille hat kein Display und keine Kamera

Bose liefert kraftvollen Sound für die Ohren – und bald gibt es auch was auf die Nase. Der Konzern arbeitet an einer gestengesteuerten AR-Brille, die sich von anderen smarten Brillen unterscheidet. Anscheinend besitzt diese weder Kamera noch Display.

Wer an eine AR-Brille denkt, hat sofort visuelle Bilder vor Augen. Die Audio-Spezialisten von Bose greifen die erweiterte Realität an einem ganz anderen Punkt auf: dem Sound. Auf dem Technikfestival South by Southwest (SXSW) im texanischen Austin stellte das Unternehmen den Prototyp Bose AR vor. Die Brille nimmt die reale Umgebung wahr, versorgt dann aber nicht unsere Augen, sondern die Ohren mit zusätzlichen Informationen.

Unsere Empfehlung Beats Solo3 Wireless 8.2

Gesten übernehmen Steuerung

"So könnt ihr euch voll auf die beeindruckende Welt um euch herum konzentrieren und nicht auf ein winziges Display", so John Gordon, Vize-Präsident der Consumer Electronics Division von Bose. Der Sound wird über die Bügel direkt ins Ohr übertragen, ohne dass Dritte mithören können. Auf ein Display und eine Kamera verzichtet Bose. Steuern lässt sich die Brille wohl mit Kopfbewegungen, Sprachbefehlen oder einem kurzen Griff an die Bügel.

Sensoren in den Gläsern erkennen, wo ihr gerade hinschaut und nennen euch beispielsweise Informationen zu Sehenswürdigkeiten, den Weg zum Flughafen-Gate oder Restaurant-Bewertungen. Die Geräte lassen sich via Bluetooth ans Smartphone koppeln und sind mit Siri und Google Assistant kompatibel. Wann der Prototyp Marktreife erlangt und in welchen Segmenten die Technologie eingesetzt wird, steht noch nicht fest. Im Sommer 2018 soll zunächst eine begrenzte Anzahl der Brillen an Entwickler, Hersteller, Forschungsinstitute und Partner verschickt werden. Der Konzern kann sich die Technologie auch gut in Kopfhörern und Helmen vorstellen.