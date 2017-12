SoundCloud überarbeitet seine App für mehr Übersicht

Die Änderungen betreffen in erster Linie den Homescreen der SoundCloud-App. Dieser macht es euch nun einfacher, neue Musik oder andere Audio-Inhalte, die Eurem Geschmack entsprechen, zu entdecken. Ermöglichen sollen das unter anderem personalisierte Playlists, die SoundCloud mithilfe eines Algorithmus erstellt: "Artists you should know" empfiehlt euch Künstler, die euch gefallen könnten. "More of what you like" stellt dagegen deren Alben und Songs in den Vordergrund.

Darüber hinaus findet ihr auf dem Homescreen künftig aber auch kuratierte Vorschläge zu bestimmten Musik-Genres. Die Personalisierung und die ausgewählten Vorschläge der überarbeiteten SoundCloud-App sollen es ermöglichen, neue interessante Künstler zu entdecken, lange bevor der Mainstream von ihnen erfährt, erklärt CEO Kerry Trainor gegenüber TechCrunch.

"Was SoundCloud [von anderen Anbietern] unterscheidet, ist unser Musikkatalog mit über 170 Millionen Liedern, und der neue Homescreen lässt uns die unglaublich begabten Künstler, die das SoundCloud-Erlebnis ermöglichen, feiern", so Trainor weiter. Mit seinen Aussagen deutet er an, wohin die Reise für SoundCloud gehen soll: Statt bekannter Musik, die es überall gibt, sollen die Nutzer neue, unbekanntere Künstler entdecken. Denn angesichts der überwältigenden Konkurrenz in Form von Spotify, Apple Music, Google Music und Amazon muss SoundCloud sich eine Nische suchen, um bestehen zu können.