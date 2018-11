Sparangebote für die PS4: Rabatte für "Red Dead Redemption 2" und Co.

Im PlayStation Store warten ab sofort etliche attraktive Angebote auf euch: Diverse PS4-Hits sind bis zum 27. November 2018 stark reduziert. Sony nennt die Aktion "Sparsinns-Angebote". Günstiger erhaltet ihr unter anderem "Red Dead Redemption 2" – auch, wenn ihr nicht ganz so viel spart wie bei anderen Top-Titeln.

Die Special Edition von "Red Dead Redemption 2" ist mit 74,99 Euro aktuell immerhin zehn Euro günstiger als üblich und nur unwesentlich teurer als die Standardversion. Im Vergleich zu dieser bietet die Special Edition exklusive Inhalte für den Story-Modus. Deutlich mehr sparen könnt ihr bei "Assassin's Creed Odyssey": Das Open-World-Spiel von Ubisoft kostet derzeit nur 39,99 Euro statt wie ursprünglich 69,99 Euro.

Passendes Produkt Sony Playstation 4

Zahlreiche Hits zum Sparpreis

Auch weitere aktuelle Spiele-Hits für die PS4 sind momentan deutlich günstiger als sonst. "Spider-Man" könnt ihr euch derzeit ebenfalls für 39,99 Euro sichern. "God of War" kostet bis auf Weiteres sogar nur 29,99 Euro. Noch günstiger ist das Top-RPG "Ni no Kuni II", das ihr euch für 24,99 Euro sichern könnt. "Call of Duty: Black Ops 4" ist immerhin auf 48,99 Euro heruntergesetzt.

Aber auch Fans von Sport-Spielen können das ein oder andere Schnäppchen machen. Ja, auch "FIFA 19" gibt es aktuell zum Sparpreis: Für 39,89 gehört EAs aktuelle Fußball-Simulation euch. Wer dagegen eher US-Sport bevorzugt, hat zwei interessante Optionen: "NBA 2K19" kostet bis zum Ende der Aktion 39,99 Euro. American-Football-Fans greifen für 34,99 Euro zu "Madden NFL 19".

Darüber hinaus sind auch einige ältere Top-Spiele für die PS4 reduziert: Jeweils 19,99 Euro kosten etwa das überaus erfolgreiche "Grand Theft Auto V" oder "Horizon Zero Dawn". "Monster Hunter: World" bekommt ihr für 24,99 Euro. Eine Liste aller reduzierten Spiele findet ihr im PlayStation Blog.