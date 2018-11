"Spider-Man" für PlayStation 4: Nächste Erweiterung erscheint Ende November

"Spider-Man" ist eines der besten PlayStation-4-Spiele des Jahres. Für all jene, die den Titel längst durchgespielt haben oder einfach nur etwas Abwechslung wollen, gibt es seit Kurzem den ersten DLC. Nun ist das Veröffentlichungsdatum für den zweiten bekannt.

Dass die zweite Erweiterung für "Spider-Man" im November erscheinen würde, hat Sony bereits vor der Veröffentlichung des Hauptspiels verraten. Dessen Hauptmenü verrät nun offenbar das exakte Datum, wie IGN berichtet: Daraus soll hervorgehen, dass der DLC "Turf Wars" (hierzulande: "Revierkämpfe") ab dem 20. November 2018 verfügbar ist. Er werde dann – wie die erste Erweiterung "Der Raubüberfall" – im PlayStation Store zum Download bereitstehen.

Spider-Man trifft auf Hammerhead

"Revierkämpfe" ist der zweite von insgesamt drei Teilen der Erweiterung "Die Stadt, die niemals schläft". Offenbar wird es Spider-Man darin mit einem neuen Bösewicht zu tun bekommen. Denn das anfangs erwähnte Menü enthält nicht nur einen Hinweis auf das Veröffentlichungsdatum von "Revierkämpfe", sondern erwähnt auch Hammerhead.

Hammerhead ist in der Comic-Vorlage ein ehemaliger Auftragskiller für die Verbrecherorganisation Maggia. Sein Name rührt daher, dass sein Schädel mit Metall verstärkt ist, nachdem dieser in einem Kampf zu Bruch ging. In der bereits erhältlichen ersten Erweiterung steht dagegen ein anderer Widersacher im Mittelpunkt.

In "Der Raubüberfall" erwartet euch ein Katz-und-Maus-Spiel mit Peter Parkers Verflossener Felicia Hardy, die als Black Cat auf Raubzug geht. Neben neuen Missionen und Gegnern erwarten Spider-Man darin auch neue Anzüge. Beides dürfte auch der zweite DLC bieten. Die dritte Erweiterung nennt sich "Silver Lining" und wird im Dezember erscheinen.