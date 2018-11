"Spider-Man" für PS4: Das erwartet euch im zweiten DLC "Revierkämpfe"

Nachdem im Hauptspiel bereits ein Hinweis auf den Veröffentlichungstermin des nächsten "Spider-Man"-DLC auftauchte, hat Sony nun offiziell bestätigt: "Revierkämpfe" steht ab dem 20. November 2018 zum Download bereit. Der Teaser über diesem Artikel gibt bereits einen Vorgeschmack.

Wie ihr darin seht, bekommt es "Spider-Man" mit einem neuen Schurken zu tun: In "Revierkämpfe" muss sich die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft mit Hammerhead anlegen. Der Gangster-Boss mit metallverstärktem Schädel hat den anderen Maggia-Dons den Krieg erklärt. Spidey und Yuri Watanabe versuchen dem ein Ende zu setzen. Denn die Unruhe in der Unterwelt breitet sich auch auf die Straßen von New York City aus.

Neue Anzüge für Spider-Man

In "Revierkämpfe" erwarten euch neue Story-Missionen , Herausforderungen, Trophäen, Verbrechen und Stützpunkte. Darüber hinaus gibt es drei neue Anzüge für die Spinne. Einer davon ist der klassische "Iron Spider Armour"-Anzug, der an die Rüstung von Spideys Marvel-Kollegen Iron Man angelegt ist. Außerdem könnt ihr euch auf den "Spider-Armour MK I"- und deen "Spider-Clan"-Anzug aus den Marvel-Mangaverse-Comics freuen.

"Revierkämpfe" steht ab dem 20. November im PlayStation Store zum Download bereit. Der DLC gehört der dreiteiligen Erweiterung "Die Stadt, die niemals schläft" an, die ihr im Paket für knapp 20 Euro erwerben könnt. Bereits erschienen ist der erste erste Teil: In "Der Raubüberfall" jagt ihr "Spider-Mans" Ex-Freundin Felicia Hardy, die als Black Cat krumme Dinger dreht und sich mit der Maggia anlegt.