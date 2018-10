"Spider-Man" für PS4: DLC "Der Raubüberfall" ab sofort erhältlich

Wenn ihr "Spider-Man" auf der PlayStation 4 durchgespielt habt, müsst ihr für neue Abenteuer in New York nicht unbedingt in der realen Welt in einen Flieger Richtung USA steigen. Mit dem ersten DLC "Der Raubüberfall" könnt ihr auf eurer Konsole eine neue Geschichte in Manhattan erleben. Ab sofort ist die Erweiterung erhältlich.

"Der Raubüberfall" ist der erste der drei "Die Stadt, die niemals schläft"-DLCs. Neben einer neuen Handlung und frischen Herausforderungen erwarten euch auch drei neue Spidey-Anzüge. Zudem haben die Entwickler weitere Sammelobjekte in der Spielwelt verteilt. In den Story-Missionen trefft ihr endlich auf Black Cat, deren Stimme ihr im Hauptspiel zumindest schon hören konntet – bislang ist sie allerdings noch nicht persönlich aufgetaucht.

Neue Anti-Spider-Man-Podcasts

Offenbar beginnt die neue Handlung mit einem Raubüberfall auf ein Museum, viel mehr ist noch nicht bekannt. Die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft trifft in der Erweiterung aber auf einige neue Feinde. Zusätzlich haben die Entwickler neue Podcasts von J. J. Jameson eingebaut, die alle neuen Geschehnisse kommentieren.

Bislang war bekannt, dass ihr für alle drei Teile von "Die Stadt, die niemals schläft" 19,99 Euro im PlayStation Store zahlt. Nun steht auch der Einzelpreis fest: Wollt ihr nur "Der Raubüberfall" kaufen, kostet euch das 7,99 Euro. Teil 2 soll noch im November 2018 erscheinen, im Dezember folgt dann das Finale der DLCs. Wenn ihr noch überlegt, ob ihr euch den Exklusiv-Titel für eure PS4 zulegen sollt, könnt ihr euch den Test von Boris ansehen. Für Spinnen-Anfänger haben wir zudem einige Tipps zusammengetragen.