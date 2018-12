"Spider-Man" für PS4: Dritte Erweiterung kommt kurz vor Weihnachten

Der Abschluss der zusätzlichen Story von "Spider-Man" steht bevor. Ab dem 21. Dezember 2018 steht mit "Silver Linings" der dritte und letzte DLC der Erweiterungs-Reihe "Die Stadt, die niemals schläft" zum Download bereit. Wie schon bei den ersten beiden Episoden sind nicht nur neue Story-Missionen dabei.

Im Mittelpunkt von "Marvel's Spider-Man: Silver Linings" steht diesmal Silver Sable. Die waffenbegeisterte Söldnerin tritt auch im eigentlichen Hauptspiel hin und wieder auf und ist eigentlich keine klassische Antagonistin, da sie tendenziell eher den Guten als den Bösen zuzuordnen ist. Trotzdem rufen ihre Taten die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft auf den Plan. Denn der Bösewicht Hammerhead hat Silver Sables Waffenarsenal gestohlen. Und das will sie natürlich zurück – ohne Rücksicht auf Verluste.

Anzug aus neuem "Spider-Man"-Film

Die zusätzlichen Inhalte sind offenbar ähnlich gewählt wie bei der ersten Erweiterung "Der Raubüberfall" und dem zweiten DLC "Revierkämpfe": Auch diesmal gibt es neben neuen Story-Missionen frische Herausforderungen und Trophäen. Zudem erwarten euch weitere Feindbasen, in denen ihr es mit allerlei Gegnern aufnehmen könnt. Hinzu kommen drei neue "Spider-Man"-Anzüge, die ihr freischalten könnt: Die Outfits heißen "Cyborg Spider-Man", "Aaron Aikman Armor" und "Into the Spider-Verse". Letzterer Skin stammt aus dem neuen Film "Spider-Man: A New Universe".

Der "Silver Linings"-DLC ist ab 21. Dezember 2018 erhältlich und dürfte wie die ersten beiden Teile ebenfalls 7,99 Euro kosten. Wenn ihr bisher keine der insgesamt drei Erweiterungen besitzt, dann könnt ihr euch diese gebündelt im "Die Stadt, die niemals schläft"-Paket besorgen. Das kostet zurzeit 19,99 Euro im PSN Store.