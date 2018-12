"Spider-Man" für PS4: Dritter DLC "Silver Lining" und Gratis-Skin sind da

Wenn ihr euch selbst oder einer anderen Person noch ein kleine Freude zu Weihnachten machen wollt, könnte nun der richtige Zeitpunkt dafür gekommen sein. Für das PS4-Spiel "Spider-Man" ist nun der DLC "Silver Lining" verfügbar. Dabei handelt es sich um die dritte Story-Erweiterung für das empfehlenswerte Superhelden-Spiel. Zudem schenkt euch Sony einen neuen Skin, den ihr womöglich schon im Kino gesehen habt.

Bei "Silver Lining" handelt es sich um das finale Kapitel der dreiteiligen Erweiterung "Die Stadt, die niemals schläft". Seit dem 21. Dezember 2018 könnt ihr euch den DLC nun zulegen. In den neuen Story-Missionen steht auch Silver Sable im Mittelpunkt – eine Söldnerin, die ihr aus der Hauptgeschichte noch gut in Erinnerung haben solltet. Diese will gestohlene Technologie zurückholen – und sorgt dabei für viel Chaos.

Unsere Empfehlung Sony Playstation 4 Pro

Anzug von Tobey Maguire verfügbar

Der DLC bietet euch auch eine Reihe an neuen Anzügen, Herausforderungen, Feindbasen und mehr. Ihr könnt die Erweiterung gemeinsam mit den anderen beiden Teilen von "Die Stadt, die niemals schläft" im PSN-Store als Paket erwerben. "Silver Lining" dürfte euch zusammen mit "Der Raubüberfall" und "Revierkämpfe" Story-Missionen für viele zusätzliche Stunden in "Spider-Man" liefern. Im Paket erhaltet ihr alle DLCs regulär für 19,99 Euro. Bis zum 19. Janaur 2019 zahlt ihr sogar nur 12,99 Euro.

Auch wenn ihr euch gegen den DLC-Kauf entscheidet, bekommt ihr ein neues Outfit für Peter Parker. Es handelt sich um den Anzug, der erstmals im "Spider-Man"-Film von 2002 auftauchte – als Darsteller Tobey Maguire noch die menschliche Spinne verkörperte. Der Skin dürfte bei einigen von euch auch Erinnerungen an "Spider-Man 2" aus dem Jahr 2004 wecken – bis heute gilt der Streifen als einer der besten Superhelden-Filme. Genau das richtige Outfit also, um sich mit Schurken wie Doktor Octopus anzulegen.