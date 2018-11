"Spider-Man" für PS4: Zweiter DLC "Revierkämpfe" ab sofort verfügbar

In "Spider-Man" könnt ihr ganze Container mit Bösewichten "dekorieren"

Die Story von "Spider-Man" geht weiter: Ab sofort könnt ihr euch "Revierkämpfe" herunterladen. Es handelt sich hierbei um den zweiten DLC der dreiteiligen Erweiterung "Die Stadt, die niemals schläft". Ihr könnt sogar in neuen Anzügen für Ruhe in der Unterwelt sorgen.

In "Revierkämpfe" trifft Spidey auf den Bösewicht Hammerhead, der einen Krieg mit anderen kriminellen Organisationen angezettelt hat. Im DLC müsst ihr große Ausschreitungen verhindern – immerhin könnten unschuldige Bürger von New York durch den Konflikt in Gefahr geraten. Unterstützung erhaltet ihr von der Polizistin Yuri Watanabe, die euch womöglich schon aus der Hauptgeschichte des PS4-Spiels bekannt ist.

DLCs im Paket aktuell günstiger

Wie auch im ersten DLC "Der Raubüberfall" erwarten euch neue Story-Missionen, Herausforderungen, Trophäen und zu säubernde Stützpunkte. "Revierkämpfe" bietet euch außerdem drei neue Spider-Man-Anzüge. Mit dabei ist der "Spider-Armour MK I" und das Mangaverse-Kostüm "Spider-Clan". Zuletzt bietet euch der DLC den "Iron Spider Armour", den Tony Stark/Iron Man für die freundliche Spinne angefertigt hat. Im Gegensatz zum Iron-Spider-Anzug aus dem Film "Infinity War" ist die Comic-Variante in Rot und Gold gehalten.

Ihr könnt euch den DLC einzeln zum Preis von 7,99 Euro kaufen. Allerdings solltet ihr darüber nachdenken, ob ihr euch alle Teile von "Die Stadt, die niemals schläft" gleich im Paket besorgt. Das ist ohnehin schon günstiger, bis zum 27. November 2018 zahlt ihr aber sogar nur 14,99 statt 19,99 Euro im PSN Store. Der dritte Teil der Erweiterung soll noch im Dezember erscheinen.