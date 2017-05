Spider-Man: Homecoming – So cool ist Spideys neuer Anzug im dritten Trailer

Sony hat den dritten Trailer zu "Spider-Man: Homecoming" veröffentlicht. Der Clip verrät uns mehr Details über die Fähigkeiten des Heldenkostüms der Spinne, das Tony Stark höchstpersönlich mit vielen technischen Spielereien ausgestattet hat.

Schon am Anfang des dritten Trailers wird deutlich, dass der Anzug von Spider-Man mit viel Technik ausgestattet ist. Eine KI-Stimme begrüßt den jungen Peter Parker (Tom Holland) und weist ihn darauf hin, dass ihm verschiedene Netz-Kombinationen zur Verfügung stehen. Spätestens an diesem Punkt gibt es keine Zweifel daran, dass Tony Stark/Iron Man (Robert Downey Jr.) dieses Kostüm entwickelt hat, das sogar über einen Fallschirm verfügt.

Ein Teenager mit Superkräften

In "Spider-Man: Homecoming" geht es um das Erwachsenwerden. Das beginnt schon damit, dass Peter Parker zunächst noch den Umgang mit seinem neuen Spider-Man-Kostüm lernen muss. Auch Technik-Genie Tony Stark behandelt Peter eher wie ein Kind und bittet ihn, sich aus den gefährlichen Angelegenheiten rauszuhalten. Offenbar hält sich Spidey aber nicht an diese Anweisung und legt sich mit dem gefährlichen Super-Bösewicht Vulture (gespielt von Michael Keaton) an. Im Clip sehen wir auch einige aus den ersten beiden Trailern bekannte Szenen, etwa wie Spider-Man ein auseinanderbrechendes Schiff zusammenhält.

Vermutlich geht es in "Spider-Man: Homecoming" auch darum, dass Peter das Vertrauen von Tony Stark gewinnen möchte. In einer Szene wird deutlich, dass der Spider-Man-Anzug noch viele weitere Features besitzt, diese jedoch vorerst deaktiviert sind. Ob das volle Potenzial des Spidey-Outfits noch zum Einsatz kommt, erfahren wir am 7. Juli 2017, wenn der Film in den deutschen Kinos anläuft.