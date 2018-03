"Spider-Man: Homecoming" und andere Filme heute bei Amazon für 99 Cent

Ihr habt heute Abend noch nichts vor? Amazon hat da einen Vorschlag und holt bei Prime Video das Freitagskino zurück. "Nur heute: Filme leihen für je 0,99 Euro", lockt der Streaming-Dienst mit einem Angebot, das bei den aktuell eisigen Temperaturen mindestens eine Überlegung wert sein dürfte.

Insgesamt zehn Filme in HD-Auflösung sind Teil der Aktion, darunter "Baby Driver" mit Ansel Elgort, Jamie Foxx und Kevin Spacey sowie "Spider-Man: Homecoming" mit Tom Holland. In die Comic-Verfilmung könnt ihr zudem die ersten sechs Minuten kostenlos schauen und euch erst dann entscheiden, ob ihr Lust auf den kompletten Film habt.

Unsere Empfehlung Blau Serien Special

"King Arthur" für 30 Tage leihen

Außerdem verleiht Amazon Prime Video "King Arthur: Legend of the Sword", "Emoji – Der Film", "Fallen – Engelsnacht", "Bigfoot Junior", "The Good Neighbor", "Wish Upon", "The Limehouse Golem" und den deutschen Streifen "Lommbock" für 99 Cent. Alle internationalen Filme sind sowohl mit deutscher als auch mit Original-Tonspur abrufbar.

Die Filme leiht ihr über die entsprechende Amazon-Aktionsseite aus. Benötigt wird lediglich ein Amazon-Account. Abrufbar sind die Filme dann unter anderem über PC, Mac, Amazon Fire, Echo Show, iOS- und Android-Smartphones sowie über diverse Smart-TVs, Blu-ray-Player, Spielekonsolen und Set-Top-Boxen.

Einmal ausgeliehen gibt euch der Streaming-Dienst 30 Tage Zeit, die ausgewählten Filme anzuschauen. Habt ihr mit der Wiedergabe eines Filmes begonnen, könnt ihr ihn innerhalb von 48 Stunden zu Ende sehen, bevor ihr ihn wieder an Prime Video "zurückgebt".