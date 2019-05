Spotify unter Android lässt euch noch besser einschlafen

Die Android-Version von Spotify erhält ein Feature, das eigentlich selbstverständlich ist und schon viel früher hätte kommen sollen: Auf Smartphones mit Googles Betriebssystem steht euch nun ein sogenannter "Sleeptimer" zur Verfügung.

Der Sleeptimer von Spotify lässt euch eine Zeitspanne eingeben, nach der die Musikwiedergabe automatisch endet. Praktisch ist dies vor allem dann, wenn ihr zum Einschlafen Musik hören wollt: Ihr lasst euch von entspannender Musik in den Schlaf wiegen und müsst euch nicht darum kümmern, sie auszuschalten. Version v8.5.7.999 der App soll den Sleeptimer auf Android-Geräte bringen. Laut Android Police sei es aber möglich, dass noch nicht alle Nutzer ihn erhalten haben.

Spotify gibt die Zeiten vor

Um das Feature zu nutzen, müsst ihr zunächst mal einen Song in Spotify laufen lassen. Auf der "Now Playing"-Seite tippt ihr dann auf den Drei-Punkte-Button rechts oben. Daraufhin öffnet sich ein Kontext-Menü, in dem ihr auch den Sleeptimer finden solltet. Nachdem ihr auf den entsprechenden Menüpunkt getippt habt, könnt ihr auswählen, wann die Musik automatisch enden soll. Nach fünf, zehn, 15, 30, 45 oder 60 Minuten.

Außerdem besteht die Möglichkeit, die Wiedergabe gemeinsam mit dem aktuell laufenden Song enden zu lassen. Manuell einstellen könnt ihr die verbleibende Wiedergabezeit nicht. Das bedeutet: Nach maximal einer Stunde gibt Spotify Ruhe. iPhone-Nutzer können die Musikwiedergabe schon seit Längerem automatisch enden lassen. iOS bietet nämlich einen systemweiten Timer, den ihr in der "Uhr"-App aktivieren könnt.