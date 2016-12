Spotify: Angepasste App für Gear S3 steht zum Download bereit

Ihr besitzt einen Spotify-Account und eine Gear S3 von Samsung? Dann könnt Ihr künftig über die Smartwatch auch das Musik-Streaming steuern – vorausgesetzt, Ihr ladet Euch den entsprechenden Client des Anbieters auf das Wearable herunter, der nun zur Verfügung steht.

Der lang erwartete Spotify-Client soll ab sofort im Galaxy Apps Store zur Verfügung stehen, berichtet SamMobile. Mit der angepassten App könnt Ihr künftig Musik über die Gear S3 und auch die Gear S2 steuern. Um die Anwendung zu installieren, öffnet Ihr auf dem Smartphone die Gear Manager-App und sucht dort nach Spotify. Der Client hat die Größe von 1,71 MB – sollte er bei Euch noch nicht angezeigt werden, kann es bis zur Verfügbarkeit noch ein paar Tage dauern, da der Rollout schrittweise erfolgt.

App auf dem Smartphone erforderlich

Das Abspielen von Musik über Spotify erfolgt nicht auf der Smartwatch, sondern auf dem damit verbundenen mobilen Gerät. Auf Smartphone oder Tablet sollte die Spotify-App installiert sein. Über das Wearable könnt Ihr die Steuerung vornehmen, also beispielsweise einen Song starten, pausieren oder überspringen.

Zuletzt ist vor ein paar Tagen die App Facer in einer neuen Version für Gear S3 und Gear S2 erschienen. Diese bringt eine große Zahl an kostenlosen und kostenpflichtigen Hintergrundbildern auf die Wearables. Wenn Ihr noch über den Kauf der seit November in Deutschland erhältlichen Smartwatch S3 nachdenkt, kann Euch unser Testbericht mit Video weiterhelfen.