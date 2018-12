Spotify: Auf Android-Smartphones gespeicherte Musik bald importierbar?

Die Spotify-App für Android könnte demnächst einige interessante neue Features erhalten. Hinweise darauf finden sich offenbar im Quellcode des APK zur Android-App. Unter anderem sollt ihr künftig auf eurem Smartphone gespeicherte Musik importieren können.

Das würde es euch ermöglichen, Songs aus eurer Smartphone-Mediathek direkt über Spotify abzuspielen. Nützlich wäre das in erster Linie für Musik, die bei dem Streaming-Dienst nicht zu finden ist. Um diese anzuhören, müsstet ihr dann künftig nicht mehr die App wechseln. Auf einem PC oder Mac gespeicherte Musik könnt ihr bereits jetzt in Spotify importieren. Wie die Benutzeroberfläche für den Musik-Import aussehen könnte, seht ihr in dem ersten Tweet am Ende dieses Artikels.

Tabs in der Spotify-Bibliothek?

Darüber hinaus enthält der Quellcode offenbar Hinweise auf weitere Neuerungen. So könnte die Spotify-Bibliothek etwa bald eine Tab-Ansicht erhalten. In dieser sollt ihr durch horizontale Wischgesten zwischen Playlist-, Künstler-, Album- und Podcast-Übersicht wechseln können.

Die Tab-Ansicht seht ihr in dem zweiten von uns eingebundenen Tweet. Daraus geht auch hervor, dass ihr alle eure Lieblingssongs möglicherweise bald in einer Playlist findet. Außerdem testet Spotify offenbar eine neue Album-Ansicht: Unter anderem könnte die Android-App Cover zukünftig größer anzeigen als bisher.

Darüber hinaus soll es diverse Verbesserungen für Nutzer geben, die Podcasts über Spotify hören. In Zukunft könnte es etwa möglich sein, Suchergebnisse zu filtern und einzelne Folgen für die spätere Wiedergabe zu speichern. Außerdem optimiert der Streaming-Dienst anscheinend die Ansicht für Podcast-Episoden. Ob und wann die Features Einzug in die offizielle Version erhalten, ist allerdings unklar.