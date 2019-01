Spotify: Bald könnt ihr nervige Künstler ausblenden

Spotify hilft euch beim Filtern: Ihr bekommt zum Beispiel bei Helene Fischer kein "Herzbeben" und könnt auch mit der Musik von Gzuz nichts anfangen? Wenn ihr so ein Problem habt, diese Künstler dennoch häufiger in euren favorisierten Playlisten vertreten sind, könnte euch ein für den Streaming-Dienst kommendes Feature interessieren. Mit diesem könnt ihr nervigen Interpreten eine Pause gönnen.

Für Spotify ist ein Blockieren-Feature in Arbeit, wie Thurrott berichtet. Übersetzt soll es "Diesen Interpreten nicht wiedergeben" heißen und ausgewählte Künstler blockieren. Songs von Sängern mit Stummschaltung werden übersprungen, sollten diese in einer Playlist auftauchen. Bislang steht die Funktion aber wohl nur einer kleinen Anzahl an Personen zur Verfügung, die Spotify auf einem iPhone oder einem anderen iOS-Gerät nutzen.

Klappt nicht immer

Die Funktion dürfte etwa dann praktisch sein, wenn ihr nach neuer Musik in eurem Release-Radar Ausschau haltet, aber der Algorithmus von Spotify immer wieder Künstler einfügt, die nicht eurem Geschmack entsprechen. Wenn ihr einen Radio-Kanal des Streaming-Dienstes hört, wird der entsprechende Künstler ebenso aus der Zufallswiedergabe herausgefiltert.

Offenbar hat das Blockieren aber noch seine Grenzen. Ihr bekommt wohl weiterhin Songs zu hören, bei denen ein von euch auf Stumm geschalteter Künstler mitwirkt, aber nicht der Haupt-Interpret ist. Bis ihr die Blockierung rückgängig macht, könnt ihr anscheinend keinen Song des betroffenen Musikers abspielen.

Um Musik von einem bestimmten Interpreten nicht mehr über Spotify abzuspielen, müsst ihr offenbar die Künstler-Seite öffnen. Dort könnt ihr die Option wohl über das Drei-Punkte-Menü auswählen.