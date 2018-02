Spotify: Camila Cabello erreicht eine Milliarde Streams in fünf Wochen

Auf Spotify gehört Camila Cabello offenbar zu den beliebteren Künstlern: Schon über eine Milliarde Streams kann die Sängerin auf der Plattform verzeichnen. Zu diese Erfolg hat ihr wohl besonders ein bestimmter Song verholfen.

Rund eine Milliarde Mal wurden die Titel des Albums "Camila" von Camila Cabello insgesamt gehört, berichtet MTV. Das ist besonders deshalb bemerkenswert, da das Album erst seit knapp fünf Wochen verfügbar ist. Etwas länger gibt es aber schon die Hit-Single "Havana". Seit September 2017 wurde das Lied allein wohl über 686 Millionen Mal gehört.

Mit 20 Jahren auf dem Weg zur Spitze

Auch die anderen Tracks des Albums wurden anscheinend jeweils mehr als 10 Millionen Mal aufgerufen. Camila Cabello hat auf Spotify aber auch noch ein paar Songs, die gar nicht auf dem Album erschienen sind. So sollen "Crying in the Club", "I Have Questions", "OMG" zusammen allein 400 Millionen Streams vorweisen können. Insgesamt hat es die 20-jährige Sängerin bereits auf Platz 37 der am häufigsten gestreamten Künstler bei Spotify geschafft. Womöglich hören die meisten Nutzer also doch alle das Gleiche.

Offenbar war es für Camila Cabello also eine gute Entscheidung, aus der Casting-Band "Fifth Harmony" auszusteigen und eine Solo-Karriere zu starten. Falls ihr den Song "Havana" noch nicht kennt und ihn "unplugged" hören möchtet, könnt ihr euch das Video aus der "Tonight Show" mit Jimmy Fallon ansehen. In diesem sorgt die Hip-Hop-Gruppe "The Roots" für die musikalische Untermalung. Allerdings werden fast nur Instrumente verwendet, die für Kinder gedacht sind.